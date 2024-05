Fiscalía de Tennessee investiga a compañía que busca subastar mansión de Elvis Presley en Graceland

La mansión histórica de Elvis Presley en Graceland, Tennessee, Estados Unidos, aún continúa en disputa legal entre su nieta Danielle Riley Keough y Naussany Investments, compañía que pretende subastar la popular casa del ‘Rey del Rock and Roll’. Ahora, de acuerdo con información de The New York Times, la Fiscalía de Tennessee investigará a la mencionada empresa.

El medio estadounidense informó que Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee, anunció el último jueves 23 de mayo que iniciará una indagación a Naussany Investments & Private Lending LLC luego de que Riley Keough, quien es hija de la fallecida Lisa Marie Presley, presentara una demanda para impedir la subasta.

"No hay hogar en Tennessee más querido que Graceland (…) He pedido a mis abogados que investiguen este asunto, determinen el alcance total de cualquier mala conducta que pueda haber ocurrido e identifiquen qué podemos hacer para proteger tanto a los herederos de Elvis Presley como a cualquier otra persona que pueda verse amenazada de manera similar", se lee en el comunicado emitido por el fiscal.

El aviso de la Fiscalía de Tennessee se dio el mismo día en que se canceló la subasta programada por Naussany Investments. El evento no se hizo debido a una orden temporal de restricción que le prohibía a la empresa realizar “cualquier venta no judicial” de la propiedad de Elvis Presley.

Danielle Riley Keough es la hija de Lisa Marie Presley y nieta de Elvis Presley y Priscilla Presley. | Fuente: Instagram (rileykeough)

Nieta de Elvis Presley demandó a compañía para impedir venta de mansión

Riley Keough presentó una demanda a Naussany Investments para impedir “una venta por ejecución hipotecaria” de la popular casa de Elvis Presley alegando que existe un “fraude” hecho por la compañía ya que en realidad “no existe y no tiene derechos sobre la propiedad”.

Según documentos, citados por CNN, la nieta de Elvis Presley, quien es la actual propietaria de la mansión de su abuelo, pudo obtener “una orden de restricción contra cualquier venta antes de que un tribunal se pronuncie sobre su solicitud de una orden judicial”.

Elvis Presley, el histórico 'Rey del Rock', falleció el 16 de agosto de 1977. | Fuente: Instagram (elvis)

Compañía afirma que Lisa Marie Presley entregó la mansión como garantía

Riley Keough, quien llegó a un acuerdo con su abuela Priscilla Presley por la herencia de su mamá, emitió la demanda señalando que Naussany Investments presentó documentos “para demostrar que Lisa Marie Presley pidió prestado 3,8 millones de dólares a la empresa otorgando una escritura de fideicomiso que gravaba a Graceland como garantía”. No obstante, según la demanda, estos documentos de Naussany Investments son "fraudulentos".

“Lisa Marie Presley nunca pidió dinero prestado a Naussany Investments y nunca entregó una escritura de fideicomiso”, precisa el registro que asegura que la empresa demandada “parece ser una entidad falsa creada con el propósito de defraudar”.

Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley y Priscilla Presley, quedó como única heredera de la mansión de Graceland de su padre cuando murió en 1977. Sin embargo, tras su fallecimiento en enero de 2023, Riley Keough se quedó con la propiedad de su abuelo que, de acuerdo con CNN, alcanzó un valor de cientos de millones de dólares.

