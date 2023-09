Elvis Presley no pudo interpretar 'I Will Always Love You' de Dolly Parton: ¿qué pasó?

Elvis Presley es un ícono popular que ha marcado historia en la industria de la música a lo largo de los años con sus diversos álbumes en estilos de rock, blues, y country. Fue en este último género que el llamado ‘Rey del Rock’ pudo brillar en sus inicios; no obstante, no pudo interpretar ‘I Will Always Love You’, una de las canciones más sonadas en los últimos tiempos y recordada por la interpretación de Whitney Houston para la película ‘El guardaespaldas’ en 1995 y que se originó como un hit de country de la autoría de Dolly Parton.

Precisamente, Dolly Parton reveló, en una reciente entrevista a BBC Radio 2, que no pudo permitir a Elvis Presley interpretar ‘I Will Always Love You’, a pesar de que el cantante estadounidense se lo pidió luego de escuchar la canción días antes de llegar a las radios locales el 11 de marzo de 1974.

Según contó la artista de 77 años, Elvis quedó maravillado al escuchar la canción que había escrito pero que no pudo hacer que la grabe debido a los manejos del mánager Tom Parker, quien le había pedido a Dolly que diera la mitad de los derechos de ‘I Will Always Love You’ a Presley para que la pueda cantar, pero ella se negó.

“(A Elvis Presley) le encantaba la canción y quería hacerla. La tenía preparada. Ya me habían llamado para que fuera al estudio y escuchara parte de la canción. Y una noche antes, el Coronel Tom Parker me habla por teléfono y dice ‘Bien sabes que no grabamos con Elvis a menos que tengamos los derechos de publicación con él. O al menos la mitad de los derechos de publicación”, contó la compositora.

Coronel Tom Parker quería que Elvis Presley cantará ‘I Will Always Love You’ de Dolly Parton. | Fuente: Archivo

Dolly Parton rechazó propuesta de mánager de Elvis Presley

Dolly Parton dijo que rechazó la propuesta hecha por el Coronel Tom Parker ya que sabía que la canción ‘I Will Always Love You’ iba a tener “un éxito garantizado” por lo que no quería compartirlo con nadie ni con el propio Elvis Presley pese a ser “muy cercanos”.

“Tenía una canción número uno en ella y dije “esto es el copyright más importante en mi compañía editorial entera y no puedo hacerlo. Él dijo: ‘Bueno, entonces no podemos hacerlo’”, sostuvo Parton, quien admitió que “le partió el corazón” no poder luego escuchar su canción en la voz de Elvis Presley.

Cabe resaltar que Dolly Parton mencionó en otra entrevista dada a radio Andy que cuando escuchó ‘I Will Always Love You’ interpretada por Whitney Houston en la radio de su auto no pudo contener la emoción y casi choca.

“Tuve que detenerme. Fue la sensación más abrumadora que esa pequeña canción mía se pudiera hacer de manera tan hermosa, tan grande (…) que casi me da un ataque al corazón en ese momento. Así que nunca lo olvidaré”, añadió.