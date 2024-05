Emily Blunt afirma haber querido "vomitar" tras besar a algunos actores en Hollywood

Emily Blunt reveló que no siempre tuvo química con sus compañeros de reparto en las películas que protagonizó en Hollywood. La actriz de 41 años se sinceró y habló de las escenas de beso que tuvo que realizar con actores hombres que la acompañaron a lo largo de su carrera desde sus inicios con My Summer of Love (2004) hasta su último filme en cartelera The Fall Guy (2024).

Fue durante el programa The Howard Stern Show, que la actriz nominada al Oscar con Oppenheimer respondió de manera afirmativa que quiso “vomitar” luego de besar a algunos de sus excompañeros durante un rodaje. “Absolutamente (que sí quise vomitar). No diría que es una especie de odio extremo, pero definitivamente no lo he disfrutado en parte”, declaró.

Al ser consultada sobre los nombres de esos compañeros, la actriz británica no quiso especificar a quienes se refiere. Sin embargo, contó que tuvo que lograr acercarse de alguna manera a actores con quienes “no la pasaba bien”.

“He tenido química con personas con quienes no la he pasado bien trabajando con ellos (…) A veces es algo extraño. A veces puedes tener una relación que es realmente sencilla, pero no se traduce en la pantalla”, añadió.

Emily Blunt protagonizó: 'Un lugar en silencio', 'La chica del tren', 'El regreso de Mary Poppins', entre otros filmes.Fuente: EFE

Emily Blunt: "Tengo que encontrar algo que me guste de todos"

Emily Blunt, conocida por protagonizar las películas Un lugar en silencio, La chica del tren y El regreso de Mary Poppins, consideró que la química en una película “es algo extraño” que se debe conseguir buscando algo que te guste de un compañero.

“La química es algo etéreo que realmente no puedes reprimir y comprar o vender. Es como si estuviera ahí, o no. Es más fácil cuando tienes una relación natural con alguien”, explicó la actriz de El diablo viste a la moda.

Del mismo modo, contó que tiene una fórmula para poder tener química con compañeros de turno con el fin de fluir en las escenas más románticas. “Tengo que encontrar algo que me guste de todos. Tengo que encontrar algo. Aunque sea una cosa”, acotó.

“Puede ser que se rían mucho o que me guste cómo le hablan a la gente. Son educados. Quiero decir, podría ser algo aleatorio. El objetivo es encontrar algo que te guste de esa persona o algo que te guste del personaje y luego apoyarte en eso”, agregó.

Emily Blunt protagonizó a la maquilladora Jody Moreno en la película 'The Fall Guy'. | Fuente: Universal Pictures

Emily Blunt protagoniza 'The Fall Guy' con Ryan Gosling

Emily Blunt ha protagonizado escenas románticas, y otras apasionadas, con diversos actores como Matt Damon (The Adjustment Bureau), Tom Cruise (Edge of Tomorrow), Dwayne Johnson (Jungle Cruise), Chris Evans (Pain Hustlers) y Cillian Murphy (Oppenheimer).

El último actor con quien se besó Emily Blunt en la pantalla grande fue Ryan Gosling en la comedia de acción The Fall Guy estrenada a inicios de mayo en cines. La actriz interpreta a Jody Moreno, una maquilladora que descubre poco a poco una conexión romántica con Colt Seavers, un doble de riesgo interpretado por Gosling.

Emily Blunt fue nominada al Oscar como Mejor actriz con la película 'Oppenheimer'.Fuente: Universal Pictures

