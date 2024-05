"Gracias a todos por el amor en mi cumpleaños": Dwayne Johnson sorprende a fans [VIDEO]

Dwayne Johnson se encuentra muy contento por haber celebrado de la mejor manera su cumpleaños 52 el último jueves 2 de mayo. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el actor de Black Adam y Rápidos y Furiosos compartió un video donde agradece a sus fanáticos y seguidores que lo saludaron afirmando que tuvo un excelente día con su familia.

“Gracias a todos por el amor en mi cumpleaños. Tuve un día increíble con la familia y fue un gran momento para reflexionar y súper agradecido por las bendiciones”, escribió el también luchador profesional en un post donde aparece dentro de un gimnasio con la bandera de Estados Unidos en la pared.

Seguidamente, el actor de Alerta roja y Un espía y medio mandó un mensaje de reflexión a sus seguidores instándolos a “no caer en la negatividad”. “Recuerda, no te dejes caer en el lodo de la negatividad. Es fácil ser cínico y tóxico, pero el poder real siempre estará elevando por encima del ruido, con intenciones e influencia positivas”, señaló.

Por último, Dwayne Johnson se despidió de sus fans anunciando que vuelve a sus actividades diarias como el rodaje de la película navideña Red One donde actúa junto con Chris Evans.

"Recuerda trabajar duro, creando oportunidades para ti mismo, y trae a todos los demás contigo. Lo más importante, has divertido lo que te gusta. Te amo y te aprecio. Es viernes, baby, yo estoy de vuelta al trabajo", añadió.

Dwayne Johnson y Chris Evans protagonizarán la próxima película navideña, Red One. | Fuente: Amazon MGM Studios

Dwayne Johnson es acusado de llegar tarde a rodaje de 'Red One'

Dwayne Johnson fue sindicado de llegar tarde a las grabaciones de Red One complicando la trama de la película que busca llegar a las salas de cine el próximo 15 de noviembre.

Según un informe de The Wrap, el actor de 52 años se demoraba hasta 8 horas en llegar al set de rodaje perjudicando al equipo de producción de la película dirigida por Jake Kasdan.

De acuerdo con el portal estadounidense, las constantes tardanzas de Dwayne Johnson provocaron un sobrecosto de 50 millones de dólares provocando la reacción de los ejecutivos y productores.

Del mismo modo, Amazon y MGM, productoras encargadas de Red One, reconocieron que el actor llegaba a menudo tarde. No obstante, precisaron que esto no fue tan perjudicial como para reprogramar el lanzamiento del filme.

Dwayne Johnson no apoyará a ningún candidato presidencial de EE. UU.

Dwayne Johnson aseguró que no respaldará a ningún candidato presidencial en Estados Unidos. En una entrevista a Fox News, el actor contó su decisión de alejarse del panorama político de su país, descartando así cualquier muestra de apoyo público a Joe Biden o Donald Trump, actuales postulantes.

En ese sentido, recordó que apoyó a Joe Biden el 2020 pensando, en ese momento, que era “la mejor decisión para él”. No obstante, recalcó que no debió hacerlo debido a que generó divisiones entre los ciudadanos.

"No voy a hacer eso ahora. Yo era entonces el hombre más seguido en el mundo, y lo soy hoy, y lo aprecio, pero lo que eso causó fue algo que me desgarra las entrañas: que es la división. Eso me atrapó. No me di cuenta entonces, simplemente sentí que había mucho malestar y me gustaría que las cosas se calmaran", sostuvo.

Dwayne Johnson fue uno de los anfitriones en los premios Oscar 2024 en Los Ángeles.Fuente: Instagram (therock)

