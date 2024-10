Lindsay Lohan entre su ex y una suegra imposible en el tráiler de 'Our Little Secret'

La comedia navideña, protagonizada por Lindsay Lohan, llegará a Netflix en noviembre. La película promete enredos y conflictos familiares cuando antiguos amores se reencuentran durante la cena de Navidad.

Tal como había anticipado Netflix, este viernes se estrenó el tráiler oficial de Our Little Secret, o Nuestro Secretito en español, la nueva comedia navideña protagonizada por Lindsay Lohan. “¿Pasar las fiestas con un invitado inesperado? ¿Qué podría salir mal?”, bromea la plataforma de streaming en su presentación.

En esta película, Lohan e Ian Harding (de Pretty Little Liars) interpretan a dos ex que, aunque se guardan resentimientos, están obligados a compartir la Navidad bajo el mismo techo al descubrir que sus parejas actuales son hermanos. La situación se complica aún más cuando el personaje de Lohan se enfrenta a Erica, la madre de su novio, interpretada por Kristin Chenoweth.

Our Little Secret marca la tercera colaboración de Lohan y su segunda película navideña con Netflix. Anteriormente, protagonizó Falling for Christmas junto a Chord Overstreet en 2022, y a principios de este año lanzó Irish Wish con Edward Speleers. Además, Lohan participó como productora ejecutiva en ambas películas.

Lindsay Lohan protagoniza la comedia romántica navideña 'Our Little Secret', que se estrenará en Netflix en noviembre.Fuente: Netflix

¿De qué trata el tráiler de Our Little Secret?

En el avance, Avery (Lindsay Lohan) comparte que, por primera vez, pasará la Navidad con la familia de su novio, Cameron (Jon Rudnitsky). Al llegar, es recibida por Erica (Kristin Chenoweth), su suegra, quien desde el primer momento parece no aprobarla. La situación no se calma: la casa está llena de parientes y, como Avery admite, son “demasiados para recordar”.

Durante la cena, conocemos a la hermana de Cameron (Katie Baker), quien también está presente con su pareja, Logan (Ian Harding). Pero para sorpresa de Avery, Logan no es un desconocido; hace una década, él le propuso matrimonio, y ella lo rechazó. Desde entonces no se han visto, pero ahora tendrán que colaborar para que el resto de la familia no descubra su pasado.

De izquierda a derecha, Jon Rudnitsky, Lindsay Lohan, Katie Baker e Ian Harding en una escena de 'Our Little Secret'.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Our Little Secret?

El reparto incluye a:

Lindsay Lohan como Avery

Ian Harding como Logan

Kristin Chenoweth como Erica

Tim Meadows como Stan

Jon Rudnitsky como Cameron

Henry Czerny como Mitchell

Judy Reyes como Margaret

Chris Parnell como el veterinario

Dan Bucatinsky como Leonard

Katie Baker como Cassie

Jake Brennan como Callum

Ash Santos como Sophie

Brian Unger como Paul

'Our Little Secret' está dirigida por Stephen Herek y cuenta con un elenco que incluye a Kristin Chenoweth, Ian Harding y Tim Meadows.Fuente: Netflix

¿Cuándo se estrena Our Little Secret en Netflix?

La película Our Little Secret está dirigida por Stephen Herek (Los Campeones), producida por Mike Elliot y Lisa Gooding (Triunfos robados 5: pelea hasta el final), y escrita por Hailey DeDominicis. Su estreno está programado para el 27 de noviembre en Netflix.

