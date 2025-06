¡Logro peruano! Carla Gutiérrez gana el Emmy a Mejor dirección por el documental 'Frida'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La directora peruana Carla Gutiérrez fue reconocida con el premio Emmy a Mejor dirección por su trabajo en el documental Frida, una producción de Prime Video que retrata la vida y trayectoria de pintora mexicana Frida Kahlo. El galardón fue entregado durante la segunda noche de la edición 46 de los Premios Emmy de Noticias y Documentales 2025, celebrada en Estados Unidos.

Carla ganó notoriedad con esta producción, su ópera prima, que incluso estuvo cerca de llegar a los premios Oscar 2025, al ser la única representante peruana en figurar en la shorlist para una nominación en la categoría Mejor documental. En ese momento, ofreció una entrevista a RPP en la que contó cómo nació la idea de hacer un documental sobre la legendaria artista mexicana.

"El concepto desde el inicio era poder escuchar la historia de Frida a través de sus palabras y que ella fuera dueña de su propia historia", dijo durante su visita al Perú en agosto de 2024, cuando formó parte del jurado del Festival de Cine de Lima. "No hay grabaciones de su voz, pero nos dejó un legado increíble a través de cartas, su diario y algunos ensayos".



Para darle voz a la artista, la directora contó con la participación de la actriz mexicana Fernanda Echevarría (Reviviendo la Navidad), quien imprime al relato un toque cercano y revelador. "Queríamos bajar a Frida del pedestal y humanizarla", comenta la directora. "La idea era que estuviéramos sentados con ella, en su cama, escuchando sus secretos como un susurro".



Más reconocimientos en los Premios Emmy de Noticias y Documentales 2025

En la misma ceremonia, The Sing Sing Chronicles, dirigida por Dawn Porter y transmitida por MSNBC, se llevó el premio a Mejor documental, que aborda la relación entre un periodista y un hombre condenado por asesinato dentro de la famosa prisión de Sing Sing.

National Geographic fue el canal más premiado de la noche, con un total de seis estatuillas, seguido por Netflix, que obtuvo cuatro.

Los Premios Emmy de Noticias y Documentales 2025, organizados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, reconocen lo mejor de la programación emitida durante el año 2024. Las categorías de noticias se anunciaron el miércoles, mientras que los documentales fueron celebrados el jueves.

Durante el evento, también se entregó el Premio a la Trayectoria al dos veces nominado al Oscar, Jon Else, por su trayectoria en el género documental. Asimismo, se rindió homenaje a figuras de la televisión con su incorporación al Círculo de Oro y de Plata, entre ellos Michael Kirk, Gordon Quinn, Marcia Smith, Gemma Cubero y Aljernon Tunsil.



Lista completa de ganadores en los Premios Emmy de Noticias y Documentales 2025

Mejor Documental

The Sing Sing Chronicles (MSNBC)

Mejor Dirección — Documental

Carla Gutiérrez, Frida (Prime Video)

Documental de Actualidad Sobresaliente

We Will Dance Again (Paramount+)

Documental sobre Política y Gobierno Sobresaliente

The Sixth (A24)

Documental sobre Problemas Sociales Sobresaliente

"Two American Families: 1991-2024"

Frontline (PBS)

Documental Investigativo Sobresaliente

American Conspiracy: The Octopus Murders (Netflix)

Documental Histórico Sobresaliente

Tsunami: Race Against Time (National Geographic)

Documental de Arte y Cultura Sobresaliente

Madu (Disney+)

Documental de Ciencia y Tecnología Sobresaliente

"Hunt for the Oldest DNA"

NOVA (PBS)

Documental de Naturaleza Sobresaliente

Paul Nicklen & Cristina Mittermeier: Win or Die (National Geographic)

Documental de Negocios y Economía Sobresaliente

Buy Now: The Shopping Conspiracy (Netflix)

Documental sobre Crimen y Justicia Sobresaliente

The Truth vs. Alex Jones (HBO)

Mejor Cortometraje Documental

"The Dirty Business of Monkey Laundering"

Bloomberg Investigates (Bloomberg)

Guion Sobresaliente — Documental

Billy & Molly: An Otter Love Story (National Geographic)

Investigación Sobresaliente — Documental

The Grab (Center for Investigative Reporting Studios)

Cinematografía Sobresaliente — Documental

Secret World of Sound With David Attenborough (Netflix)

Edición Sobresaliente — Documental

Blink (National Geographic)

Diseño Gráfico Sobresaliente — Documental

Omnivore (Apple TV+)

Composición Musical Sobresaliente — Documental

Endurance (National Geographic)

Sonido Sobresaliente — Documental

Earthsounds (Apple TV+)

Iluminación Sobresaliente — Documental

Hitler and the Nazis: Evil on Trial (Netflix)

Dirección de Arte / Decorado de Escenografía / Diseño Escénico Sobresaliente — Documental

"You're Being Lied to About Voter Fraud. Here's the Truth."

The New York Times Opinion (The New York Times)

Mejor Anuncio Promocional — Documental

Billy & Molly: An Otter Love Story (National Geographic)

Mejor Documental Regional

The Holly (Rocky Mountain Public Media)

