Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo, según la revista ¡Hola!

En varias oportunidades, Enrique Iglesias dijo que el nacimiento de sus hijos le ha cambiado la vida.
En varias oportunidades, Enrique Iglesias dijo que el nacimiento de sus hijos le ha cambiado la vida. | Fuente: Europa Press/ Instagram: Anna Kournikova
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Enrique y Anna mantienen una sólida relación desde 2001, cuando se conocieron durante el rodaje del videoclip de Escape, uno de los éxitos del artista español.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se preparan para convertirse nuevamente en padres. Según un reciente artículo de la revista ¡Hola!, "fuentes de toda solvencia", confirmaron que el cantante español y la extenista rusa esperan la llegada de su cuarto hijo.

También se indica que el intérprete de Bailando, que cumplió 50 años en mayo, y la exdeportista, de 44, darán la bienvenida a su nuevo bebé a finales de este año. Con ello, la pareja ampliará su ya numerosa familia, formada por los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y su hija Mary, de cinco.

Los rumores sobre el embarazo comenzaron meses atrás, cuando el citado medio difundió unas fotografías en las que Anna fue captada con sus hijas haciendo compras. En las imágenes se la veía con una polera blanca holgada que levantó sospechas.

"¡Hola! ha podido confirmar que el embarazo es real y que todo sigue su curso perfectamente bien", señaló la revista en su edición más reciente.

¿Cómo empezó la relación entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Enrique y Anna mantienen una sólida relación desde 2001, cuando se conocieron durante el rodaje del videoclip de Escape, uno de los éxitos del artista español. 

Actualmente, Iglesias se encuentra en plena gira internacional, con presentaciones que lo llevaron de México a Bulgaria, pasando por India y Emiratos Árabes.

El cantante dijo en varias ocasiones que la paternidad le cambió la vida y que procura no separarse de sus hijos por mucho tiempo.

Por su parte, Anna Kournikova se retiró del tenis profesional en 2003, a los 21 años, debido a una lesión de espalda que truncó su carrera deportiva.

Pese a los años que llevan juntos, la pareja no se ha casado. En 2014, Enrique explicó que el matrimonio no es una prioridad para ellos.

"No estoy en contra del matrimonio, en absoluto. Cuando has estado con alguien durante mucho tiempo, no creo que el matrimonio vaya a unirlos más", expresó el cantante durante una entrevista en el programa Sunday Morning de CBS.

