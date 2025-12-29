Murió Melanie Watson, actriz de 'Blanco y Negro', a los 57 años

La actriz Melanie Watson, recordada por su participación en la serie Blanco y Negro (Diff’rent Strokes), falleció a los 57 años tras ser hospitalizada. La información fue confirmada por el medio TMZ.

De acuerdo con el reporte, la exestrella infantil murió el viernes 26 de diciembre en Colorado Springs. Su hermano, Robert Watson, indicó que Melanie había sido internada en un centro médico y que su estado de salud se agravó con el paso de los días.

Watson nació con osteogénesis imperfecta y utilizaba una silla de ruedas. Este trastorno genético, también conocido como síndrome de los huesos de cristal, es una enfermedad que provoca fragilidad ósea.

Melanie Watson en Blanco y Negro

Durante su carrera actoral, Melanie Watson apareció en cuatro episodios de Blanco y Negro, donde interpretó a Kathy Gordon. La comedia clásica, protagonizada por Gary Coleman y Todd Bridges, se emitió durante ocho temporadas, entre 1978 y 1986.

El personaje de Kathy Gordon fue presentado en la tercera temporada de la serie y tuvo apariciones en el episodio de 1982 'Kathy' y en el de 1984 'Kathy’s Olympics'.

Según su perfil de IMDb, Melanie estuvo casada con Robert Bernhardt entre 1994 y 1996. Además, fundó la organización Train Rite, dedicada al entrenamiento de perros de refugio para asistir a personas con discapacidad.

Melanie Watson recordó su paso por Blanco y Negro

En una entrevista concedida a IndieWire en 2020, Melanie Watson recordó su experiencia en la serie y se refirió al trabajo del productor Norman Lear en la inclusión de personajes con discapacidad en la televisión.

Durante la conversación, señaló que era "un poco difícil" trabajar con ella: "Siempre estaba jugando con mi yo-yo y escuchando mi Walkman".

"Estoy orgullosa de Norman por ir contra la norma y hacer algo. No me di cuenta del regalo que fue ser la primera en estar ahí. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, me habría quedado en el negocio", dijo la actriz.