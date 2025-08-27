Prince, hijo de Michael Jackson, anunció su compromiso con su novia Molly tras 8 años de relación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Prince Jackson, el hijo mayor del fallecido Michael Jackson, anunció su compromiso con su novia Molly Schirmang tras ocho años de relación. La noticia fue compartida por el propio Prince el martes 26 de agosto a través de sus redes sociales.

"8 años y una eternidad por delante ♾️. Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y tenemos recuerdos increíbles. Hemos viajado por el mundo, nos graduamos y crecimos juntos. Estoy emocionado por este nuevo capítulo de nuestras vidas mientras seguimos creciendo y creando grandes recuerdos. Te amo, babs", publicó en su cuenta de Instagram, donde también compartió algunas imágenes.

Una historia de amor de ocho años

La primera fotografía del anuncio muestra a la pareja dándose un beso en un parque. Otras imágenes retratan distintos momentos de su relación a lo largo de los años, incluida una en la que aparecen junto a Katherine Jackson, madre del 'Rey del pop'.

La relación de Prince y Molly empezó se hizo pública el 13 de marzo de 2018, cuando él compartió por primera vez una fotografía con ella en su cuenta de Instagram con motivo de su primer aniversario como pareja.

"La pasé increíble en San Francisco celebrando nuestro primer año juntos", escribió en esa ocasión.

Jackson y Schirmang se conocieron en la Universidad Loyola Marymount, donde él estudió Administración de Empresas.



Reacciones de la familia Jackson



La noticia recibió de inmediato mensajes de felicitación por parte de familiares y amigos. Su primo Taryll Jackson, hijo del fallecido Tito Jackson, comentó en la publicación: "😊💙🙏🏽 ¡Felicidades!".

Su prima Brandi Jackson, hija del cantante 'Jackie' Jackson, también le dejó un mensaje de felicitación.



Tras hacer pública su relación en 2018, su hermana Paris Jackson también le expresó su apoyo, dedicándole unas palabras: "Me alegra el corazón ver cuánta felicidad se dan el uno al otro. Feliz aniversario, los quiero".

En octubre de ese año, durante el evento benéfico 3rd Annual DDJF Costume for a Cause de la Dee Dee Jackson Foundation, Prince habló públicamente sobre su relación y aseguró que Molly lo ayuda a mantener el equilibrio en su vida.

