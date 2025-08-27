Últimas Noticias
El vestido que Taylor Swift luce en las fotos de su compromiso arrasa en ventas: ¿cuál es su precio?

El vestido que Taylor Swift luce en las fotos de su compromiso se agota en ventas.
El vestido que Taylor Swift luce en las fotos de su compromiso se agota en ventas. | Fuente: Instagram: Travis Kelce
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Swift y Kelce anunciaron el martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías.

El vestido de Ralph Lauren que Taylor Swift lució en las fotos de compromiso junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, se agotó en menos de 24 horas en la página web de la marca de moda estadounidense.

El traje de seda color crema y negro con el que la estrella musical estadounidense posó en redes se vendía en el portal de dicha firma por poco menos de 320 dólares; tras el anuncio del compromiso de la pareja se agotó el diseño en todos los tamaños.

Algunos portales y revistas especializadas en moda optaron por promocionar opciones que ofrecen otras marcas, similares al de la artista y por un precio menor.

Por su parte, las sandalias color marrón de Louis Vuitton todavía siguen a la venta en la web oficial de la marca por 930 dólares.

Taylor Swift y Travis Kelce sellan su compromiso con deslumbrante anillo

Swift y Kelce anunciaron el martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que se ve al jugador arrodillado frente a la cantante de 'Love Story' o un primer plano del anillo de compromiso.

El anillo que Kelce le regaló para sellar su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, hecho en una pequeña joyería artesanal establecida en Nueva York.

La pareja comenzó su noviazgo en 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y quedara "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contó la pareja el pasado 13 de agosto en el pódcast New Heights que el jugador de americano protagoniza junto a su hermano Jason.

Tags
Taylor Swift Travis Kelce

