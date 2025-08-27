Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

"Estoy harto del cine": Denzel Washington se sincera y asegura que ya no ve películas

Denzel Washington, nominado en nueve ocasiones al Oscar, es ganador de dos estatuillas.
Denzel Washington, nominado en nueve ocasiones al Oscar, es ganador de dos estatuillas. | Fuente: Europa Press / The Equalizer
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Más allá de los reconocimientos, Denzel Washington dejó en claro recientemente que los premios no son lo que lo impulsa a seguir con su carrera.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Denzel Washington ofreció una entrevista para la revista GQ en la que participó junto al director Spike Lee y su compañero de elenco A$AP Rocky para hablar sobre su nueva película Highest 2 Lowest. El actor, ganador de dos premios Oscar y con más de 40 títulos en su filmografía, dijo que ya no ve películas.

"Yo no veo películas, hermano. De verdad que no", declaró. "¡Estoy siendo honesto contigo! No voy al cine, no veo películas… Estoy harto del cine. Sí".

Washington, quien debutó en 1981 con Carbon Copy, señaló que este hartazgo podría deberse a la gran cantidad de proyectos en los que ha participado. Cuando Spike Lee le preguntó cuántas películas había hecho, el actor respondió: "Demasiadas, creo que 50".

Denzel Washington: "No actúo por los Oscar"

Más allá de los reconocimientos, Denzel Washington dejó en claro recientemente que los premios no son lo que lo impulsa a seguir con su carrera.

"Yo no actúo por los Oscar. No me importa ese tipo de cosas. He estado mucho tiempo en esto y hubo ocasiones en que gané cuando no debí ganar y otras en las que no gané cuando debí haberlo hecho. El hombre da el premio, Dios da la recompensa", dijo en el pódcast Jake’s Takes.

El actor también comentó que los premios tienen un lugar secundario en su vida.

"La gente me pregunta: '¿Dónde los guardas?' Pues, junto al otro. No es alarde. Solo digo cómo me siento al respecto. En mi último día, los Oscar no me van a servir de nada", indicó.

Estreno de Highest 2 Lowest

La película Highest 2 Lowest es la quinta colaboración entre Denzel Washington y Spike Lee, después de cintas como Mo' Better Blues (1990), Malcolm X (1992), He Got Game (1998) e Inside Man (2006).

Fue precisamente con Malcolm X que Washington obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor, un reconocimiento que Spike Lee sigue considerando que el actor debió haber ganado.

La cinta ya se exhibe en algunas salas de cine de Estados Unidos y estará disponible en Apple TV+ a partir del 5 de septiembre.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Denzel Washington Cine Famosos Hollywood

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA