"Estoy harto del cine": Denzel Washington se sincera y asegura que ya no ve películas

Denzel Washington ofreció una entrevista para la revista GQ en la que participó junto al director Spike Lee y su compañero de elenco A$AP Rocky para hablar sobre su nueva película Highest 2 Lowest. El actor, ganador de dos premios Oscar y con más de 40 títulos en su filmografía, dijo que ya no ve películas.
"Yo no veo películas, hermano. De verdad que no", declaró. "¡Estoy siendo honesto contigo! No voy al cine, no veo películas… Estoy harto del cine. Sí".
Washington, quien debutó en 1981 con Carbon Copy, señaló que este hartazgo podría deberse a la gran cantidad de proyectos en los que ha participado. Cuando Spike Lee le preguntó cuántas películas había hecho, el actor respondió: "Demasiadas, creo que 50".
Denzel Washington: "No actúo por los Oscar"
Más allá de los reconocimientos, Denzel Washington dejó en claro recientemente que los premios no son lo que lo impulsa a seguir con su carrera.
"Yo no actúo por los Oscar. No me importa ese tipo de cosas. He estado mucho tiempo en esto y hubo ocasiones en que gané cuando no debí ganar y otras en las que no gané cuando debí haberlo hecho. El hombre da el premio, Dios da la recompensa", dijo en el pódcast Jake’s Takes.
El actor también comentó que los premios tienen un lugar secundario en su vida.
"La gente me pregunta: '¿Dónde los guardas?' Pues, junto al otro. No es alarde. Solo digo cómo me siento al respecto. En mi último día, los Oscar no me van a servir de nada", indicó.
Estreno de Highest 2 Lowest
La película Highest 2 Lowest es la quinta colaboración entre Denzel Washington y Spike Lee, después de cintas como Mo' Better Blues (1990), Malcolm X (1992), He Got Game (1998) e Inside Man (2006).
Fue precisamente con Malcolm X que Washington obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor, un reconocimiento que Spike Lee sigue considerando que el actor debió haber ganado.
La cinta ya se exhibe en algunas salas de cine de Estados Unidos y estará disponible en Apple TV+ a partir del 5 de septiembre.