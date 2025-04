Erik Per Sullivan, el famoso 'Dewey' de 'Malcolm in the Middle', reaparece en público después de 18 años

El exactor, alejado de la industria desde 2007, fue visto en Boston mientras disfrutaba un café. Ahora, a sus 33 años, se dedica a la educación y estudia un posgrado en literatura victoriana.

Dewey, el hermano menor de Malcolm in the Middle, dejó de ser pequeño hace mucho tiempo, pero hasta ahora poco se sabía sobre la apariencia actual de Erik Per Sullivan, el actor que le dio vida. Sin embargo, usuarios de redes sociales se dieron a la tarea de buscarlo y finalmente lo encontraron.

Alejado del mundo del espectáculo desde 2007, la exestrella infantil, ahora de 33 años, se ha dedicado a la educación.

Recientemente, Per Sullivan, quien actualmente cursa un posgrado en literatura victoriana, fue fotografiado en Boston el 26 de marzo mientras tomaba un café. Vestía un abrigo marrón desgastado, una gorra vintage, pantalones verdes y botas, luciendo abrigado para el frío clima de la ciudad.

El actor retirado parece haberse adaptado por completo a su nueva vida, lejos de la imagen de su último papel en el thriller Twelve (2010), protagonizado por 50 Cent. En esa película, interpretó a un adolescente llamado Timmy, con un corte de cabello ralo y ropa extragrande.

¿Quién será Dewey en Malcolm in the Middle?

Después de que Variety confirmara que Erik Per Sullivan no volverá a su papel, el nuevo Dewey será Caleb Ellsworth-Clark. En una reciente entrevista con Malcolm France, un programa de YouTube dedicado a la serie de comedia, Jane Kaczmarek comentó que Erik está bien de salud

“Está muy bien, está muy, muy bien... Hizo Malcolm durante siete años, empezó a los siete, terminó a los 14. No estaba interesado en actuar, en absoluto", agregó.

Caleb Ellsworth-Clark es un actor reconocido y ha participado en Cazador de silencio (2020), Espiral. El juego del miedo continúa (2021) y El callejón de las almas perdidas (2021).

