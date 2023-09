¿A quién va dirigida la canción 'El Jefe' de Shakira? Estas son las teorías que circulan en internet

Shakira está arrasando con su nuevo sencillo, El Jefe. A menos de cumplirse un día de su lanzamiento, el tema ha alcanzado más de 7 millones de reproducciones en YouTube, posicionándose en el top 1 de las tendencias musicales. Sin embargo, muchos fanáticos de la colombiana se preguntan: ¿a quién está dedicado?

Antes de su lanzamiento, la canción generó una serie de hipótesis en redes sociales. Algunos pensaron que sería una crítica social, mientras que otros especularon que podría contener nuevas indirectas hacia Gerard Piqué. Lo cierto es que hay varias teorías que apuntan a más de un protagonista.

"Un dardo contra el 'exsuegro' de Shakira"

Según EFE, en El Jefe, los dardos se los lleva el abogado y empresario catalán Joan Piqué, padre de Gerard, quien es administrador de la sociedad Inversiones BCN Two & Two SL, que es propietaria de la mansión en la que residían el exfutbolista y Shakira hasta su separación en 2022.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", canta Shakira en un momento del tema.

Vanity Fair ya había adelantado que la autora de 'Monotonía' y Joan Piqué no tenían muy buena relación. De acuerdo con el medio, cuando se hizo oficial la separación, el padre del deportista había pedido que Shakira abandone la mansión, dando así inicio al mediático conflicto.

La crítica a la desigualdad

Tras el lanzamiento de El Jefe, Shakira concedió una entrevista a la revista Billboard, donde asegura que la canción "se dio de manera orgánica", como un grito de protesta social.

"Es un ska mexicano. Suena muy fresco, muy original. Tiene un pulso muy punk. Tiene muchísima energía. Surgió esta canción y dijimos: 'Uy, ¿quién puede estar en esta canción?' Es una canción de protesta, y yo diría que es sobre el abuso del poder", comentó la barranquillera.

"Todavía estoy en un período de reflexión. Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Lo último que me queda", agregó la cantante y creadora de la Fundación Pies Descalzos.

"El Jefe es Gerard Piqué"

La letra de El Jefe incluye un nombre misterioso que estaría vinculado a una historia que hasta ahora se desconocía. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", dice Shakira en la canción. La protagonista de esta frase sería la niñera que cuidaba a los hijos de la expareja, Milan y Sasha, cuando estos aun vivían juntos en España.

El nombre de esta mujer se vuelto viral en redes sociales; y según la teoría que circula en internet, ella habría sido despedida por Gerard Piqué al revelar su supuesta infidelidad con Clara Chía.

"¿Se preguntarán por qué Piqué no le pagó la indemnización? Básicamente fue porque Lili Melgar fue la encargada de abrirle los ojos a Shakira y que esta se enterara de las fechorías de Piqué; este, al enterarse, la despidió y se negó a pagarle su indemnización", dice un hilo que se publicó en la red social X.

Lili Melgar aparece en el videoclip de El Jefe

Según El Mundo, Melgar no ha sido quien a corroborado las teorías, sino su hija Dariana. "Lili Melgar es la nana de los hijos de Shakira. Lili sale en el video y la cantante menciona que no fue indemnizada, porque Piqué no pagó lo que a ella le debía", compartió la joven, en X.

Dariana compartió ocho hilos sobre su progenitora, en los que expresa cuanto la quiere y cuan orgullosa se siente de ella. "Esta canción es para ti, mamá. Te amamos. Madrecita de nuestras vidas. Eres una mujer valiente, hermosa y humilde", escribió, después de revelar que Lili "continúa trabajando con Shakira, a pesar de todo".