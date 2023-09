Shakira pide a fans adivinar canción de ensayo para los MTV VMAs 2023 y Bizarrap responde

Shakira quiere que la premiación de los MTV Video Music Awards 2023 este martes 12 de setiembre sea un día inolvidable y para ello viene realizando los ensayos correspondientes a su presentación antes de convertirse en la primera artista sudamericana en recibir el Premio Video Vanguardia en el evento.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Shakira compartió una serie de fotografías donde realiza diversas coreografías y poses de sus conocidas canciones. La artista colombiana aparece con un pantalón y un polo deportivo junto con unas botas que le permiten realizar sus maniobras y movimiento corporales para la presentación.

En ese sentido, intérprete de ‘Acróstico’ pidió a los fanáticos que adivinen de que canción es cada pose que viene mostrando en sus fotos previo a su presentación MTV VMAs 2023. “¿Adivinen de qué canción es esta pose? ¡No puedo esperar al martes!”, resaltó la cantante colombiana. Seguidamente su amigo y productor discográfico, Bizarrap, respondió: “¿Una loba en el armario?”, provocando diversas respuestas de los fans.

“Cuando esté soltera no diré nada, pero habrá señales”, “Por ahí viene el que te gusta, actúa normal”, “Con 27 años, yo no puedo ni mirar hacia abajo”, “No te entiendo Piqué”, “Se despertó la loba”, “Loba, las caderas no mienten”, fueron algunos de los comentarios a la publicación de Shakira ya cuenta con más de un millón 500 mil reacciones.

Shakira se encuentra ensayando para los MTV Video Music Awards 2023. | Fuente: Instagram (shakira)

Shakira prepara sus números para los MTV Video Music Awards 2023. | Fuente: Instagram (shakira)

Cabe mencionar que Shakira fue nominada a cuatro premios en los MTV Video Music Awards donde se incluye “Artista del año”, “Mejor colaboración” (por el éxito ‘TQG’ con Karol G), y dos nominaciones en la categoría “Mejor tema latino” (también por su colaboración con Karol G) y una última por su sencillo como solista con su tema ‘Acróstico’.

Ahora, Shakira se convertirá en la primera artista sudamericana en recibir el Video Vanguardia Award y la segunda latina en obtener el reconocimiento después de que Jennifer López, cantante estadounidense con raíces portorriqueñas, lo recibiera el 2018.

Shakira celebró cumpleaños de su papá William Mebarak

El último miércoles 6 de setiembre, Shakira celebró el cumpleaños de su padre William Mebarak, quien cumplió 92 años. La artista publicó una foto al lado de su progenitor.

"Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y al amor de mi vida", escribió la artista de 46 años en honor a su padre provocando los elogios de sus seguidores incluyendo la reacción de su amigo, el cantante Carlos Vives. "Abrazos al gran William te quiero Shak", dijo.