Ezra Miller lleva meses siendo noticia tras protagonizar diversos altercados y sucesos que le han acarreado serios problemas con la justicia. | Fuente: EFE

Ezra Miller lleva tiempo siendo noticia luego de protagonizar varias polémicas que le han traído serios problemas con la justicia. Además de haber sido arrestado en dos ocasiones en Hawái, el actor fue denunciado por manipular y drogar a una menor de edad.

Recientemente también fue acusado de alojar a niños en su granja llena de armas de fuego y marihuana. Cada titular sobre su inexplicable comportamiento ha puesto en riesgo el prometedor futuro de su carrera. Sus seguidores llevan buen tiempo preguntándose cómo repercutirá su mal comportamiento en los próximos planes de DC con The Flash.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FUTURO DE EZRA MILLER EN THE FLASH?

Al parecer, la paciencia de los directivos de Warner Bros. se terminó con los recientes altercados del actor, que aún no ha sido localizado por las autoridades judiciales. Según Deadline, el estudio "probablemente no mantendrá a Miller en el papel de The Flash en futuras películas de DC, incluso si no salen más acusaciones a la luz".

En ese sentido, todo apunta a que Ezra Miller dará vida por última vez al superhéroe en la cinta que llegará a los cines en junio de 2023. "Esto significaría reemplazarlo en el futuro, pero todavía hay una inversión de 200 millones de dólares en juego con la primera película", agrega la publicación.





"LA ESPERANZA ES QUE EL ESCÁNDALO MANTENGA UN NIVEL BAJO"

Los escándalos de Miller se traducen en la primera crisis a la que hace frente David Zaslav, que fue nombrado CEO de Warner Bros. Discovery el pasado mes de abril. "No hay victoria en todo esto para Warner Bros. Este es un problema que ha heredado Zaslav. La esperanza es que el escándalo se mantenga en un nivel bajo antes de que se estrene la película, y esperamos que ocurra lo mejor", dijo una fuente a Deadline.

Aún no se sabe qué decisión tomará definitivamente Warner y Ezra Miller, quien eliminó su cuenta de Instagram hace poco para no ser rastreado por las autoridades. Además de The Flash, el actor tiene pendiente el estreno la película Dalí Land, largometraje de Mary Harron en el que dará vida al joven Salvador Dalí y compartirá roles con Ben Kingsley.

