Fátima Bosch, Miss Universo 2025, vive tenso momento con la prensa a su regreso a México

La reina universal intentó pasar desapercibida a su llegada a México, pero la presencia de numerosos medios convirtió su arribo en un momento incómodo.

Quiso evitar las cámaras, pero terminó en el centro de ellas. Fátima Bosch regresó a su natal México poco más de dos semanas después de haber sido coronada como Miss Universo 2025, y su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo lejos de ser tranquila.

La modelo, de 25 años, apareció cubriéndose el rostro con sudadera amplia, capucha, gorra y lentes oscuros, intentando pasar inadvertida mientras caminaba entre cámaras y reporteros que buscaban obtener declaraciones sobre las controversias que han marcado el inicio de su reinado.

Fátima Bosch evita a la prensa mexicana

En medio del tumulto, Fátima intentó mantener la compostura. “No es mi bienvenida, es que justo teníamos un evento y se supone que veníamos en incógnito, pero qué gusto verlos. Estoy muy feliz, orgullosa y con mucha responsabilidad, ya trabajando, contenta”, declaró brevemente a la cámara de Ventaneando.

Sin embargo, el ambiente se tensó cuando una reportera de Telemundo fue directa: “¿Cómo tomas estas especulaciones de que tu corona fue comprada?”, le preguntó. Bosch contestó brevemente: “No tengo nada que decir del tema”.

La periodista insistió: “Dicen que debes regresar la corona. Tú dices que no”. Fátima, visiblemente incómoda, solo respondió: “Gracias”, antes de abordar rápidamente la camioneta que la esperaba fuera del aeropuerto.

Una coronación entre polémicas

El pasado 21 de noviembre, la danesa Victoria Kjær coronó a Fátima Bosch como la cuarta mexicana en ganar Miss Universo. Pero lo que debía ser un triunfo celebrado se convirtió pronto en una tormenta mediática.

Desde su elección, Bosch ha sido tema de numerosas portadas por presuntos malos manejos dentro de la organización, señalamientos contra el presidente del certamen, Raúl Rocha, y cuestionamientos sobre la transparencia del certamen.

El episodio más reciente ocurrió el domingo, cuando Bosch fue entrevistada en el programa Pica y se extiende, de Telemundo. Allí, los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan le consultaron sobre las críticas a su elección y las investigaciones internas de Miss Universo, lo que provocó incomodidad inmediata.

Cuando le preguntaron qué les diría a las concursantes que no cuentan con facilidades migratorias, respondió: “Yo no sé las reglas a fondo, pero todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte”. Sin embargo, añadió una frase que generó aún más debate: “Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”.

Más adelante lamentó que la conversación pública no se enfoque en su labor social: “Vivimos en una sociedad donde todavía molesta ver a una mujer brillar. A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar. Solo me preguntan cosas polémicas”.

Abandona el set y cancela su agenda con Telemundo

La entrevista de Fátima Bosch en Pica y se extiende duró alrededor de diez minutos antes de un corte comercial. Previamente, los conductores habían anunciado que la reina permanecería en el programa y participaría toda la semana en otros espacios de Telemundo.

Pero al regresar del corte, Carlos Adyan informó que la reina había abandonado el estudio y cancelado por completo su agenda con la cadena, sin ofrecer explicación alguna.

Más tarde, desde su otro espacio, En casa con Telemundo, el conductor añadió: “Quiero aclarar que resaltamos la labor que ella hace y la de la organización con el tema del empoderamiento de la mujer, pero no somos responsables si ella tiene algún problema respondiendo”.

