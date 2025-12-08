Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abandona entrevista en vivo y cancela toda su agenda con Telemundo

La reina de belleza abandonó el set de Pica y se Extiende tras incomodarse con preguntas sobre las recientes polémicas del certamen. Además, canceló todas las entrevistas que tenía programadas para la semana.

Momentos de tensión se vivieron durante la más reciente aparición pública de Fátima Bosch, Miss Universo 2025. La mexicana abandonó una entrevista en vivo tras mostrarse incómoda por preguntas relacionadas con las controversias que rodean su coronación, incluidas las investigaciones internas del certamen y la demanda presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

El domingo, Bosch fue recibida por los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan en el programa Pica y se extiende, de Telemundo. Desde el inicio, la interrogaron sobre los cuestionamientos a su elección como reina universal y los señalamientos contra Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, algo que rápidamente generó incomodidad en la modelo.

¿Por qué abandonó la entrevista?

Una de las preguntas que marcó el punto de quiebre fue planteada por Carlos Adyan, quien mencionó los comentarios de Miss Universo sobre la situación de las visas de algunas candidatas. “¿Qué les dirías a las chicas que quizá no tienen el privilegio de una visa como la tuya?”, preguntó.

Bosch respondió inicialmente: “Yo no sé las reglas a fondo, pero todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte”. No obstante, añadió: “Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”.

Más adelante, Lourdes Stephen le consultó si habría concursado aun sabiendo de las polémicas que estallarían después, incluyendo la congelación de cuentas bancarias del presidente del certamen. Bosch defendió su participación: “Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esos temas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres. No creo que se deba relacionar mi participación con asuntos externos”.

La reina también lamentó que el foco mediático no esté en su labor social: “Tristemente, vivimos en una sociedad donde todavía molesta ver a una mujer brillar. A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan cosas polémicas”.

Fátima Bosch niega tener una demanda

Otro momento tenso ocurrió cuando Adyan le preguntó por la demanda por difamación presentada por Nawat Itsaragrisil la semana pasada, luego de que Bosch afirmara semanas atrás que él la llamó “tonta” frente a otras concursantes.

La reina aseguró en vivo: “Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema”. Sin embargo, más tarde, Adyan reveló que Bosch le dio una versión distinta fuera de cámaras: “Me comentó que su papá ya estaba al tanto y manejando la situación legal. Es decir, sí sabe que la demanda existe, aunque no lo expresó de esa manera en la entrevista”.

Se retira del set y cancela su agenda con Telemundo

Tras unos 10 minutos de entrevista, el programa pasó a un corte comercial. Antes de ello, Lourdes Stephen había anunciado que Fátima se quedaría durante el resto del programa y Carlos Adyan afirmó que la reina estaría presente toda la semana en los espacios de entretenimiento de Telemundo.

Sin embargo, al volver del corte, Adyan informó que Bosch había decidido abandonar el estudio y cancelar por completo su agenda con la cadena para esa semana, sin ofrecer mayores explicaciones.

Más tarde, desde su otro espacio, En Casa con Telemundo, el conductor añadió: “Quiero aclarar que resaltamos la labor que ella hace y la de la organización con el tema del empoderamiento de la mujer, pero no somos responsables si ella tiene algún problema respondiendo. Por eso decidió abandonar los programas”.

