Gabrielle Henry, Miss Jamaica, será trasladada a su país tras la caída que le causó fractura y hemorragia intracraneal en la preliminar de Miss Universo 2025

Gabrielle Henry fue hospitalizada en Tailandia tras su caída durante la ronda preliminar de traje de noche de Miss Universo, el 19 de noviembre. Desde entonces, se conocía poco sobre su estado.

Este lunes, la Organización Miss Universo (MUO) compartió una nueva actualización sobre el estado de Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, quien sufrió una grave caída durante la ronda preliminar de traje de noche el pasado 19 de noviembre.

Mediante un comunicado oficial, publicado en nombre de la organización y la familia de Henry, se aclaró la situación médica de la concursante. En actualizaciones previas, la MUO, la Organización Miss Universo Jamaica y la hermana de Henry informaron que la joven doctora permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos tras el accidente.

“La Dra. Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su pasarela durante la competencia preliminar, lo que resultó en una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, detalla el comunicado difundido el 8 de diciembre en redes sociales.

La concursante fue ingresada de inmediato a cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo “constante monitoreo neurológico” y continúa necesitando supervisión especializada las 24 horas.

¿Cuándo regresa a Jamaica?

Según la MUO, Henry regresará a su país “en los próximos días” acompañada por un equipo de escolta médica y será trasladada directamente a un hospital para continuar su tratamiento y recuperación.

La organización internacional aseguró que ha cubierto todos los gastos relacionados con su atención en Tailandia —hospitalización, tratamientos y rehabilitación—, además de los costos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Henry durante su estadía. También financiará el “vuelo de repatriación con escolta médica” y los gastos médicos posteriores.

“Desde el momento del incidente, la Organización Miss Universo ha estado al lado de Gabrielle y su familia como si fueran propios, asumiendo total e inmediata responsabilidad”, señala el comunicado. Por su parte, la familia Henry expresó su “profunda gratitud” por la respuesta de la organización, destacando su "inquebrantable compasión, presencia y amor demostrados".

Miss Universo responde a las críticas

Una semana después de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, surgieron cuestionamientos sobre la forma en que se manejó el incidente. La concursante Melissa Sapini, representante de Haití, declaró a People que, según su testimonio, en una reunión posterior a la caída un miembro del staff habría insinuado que el accidente fue culpa de Henry.

“No creo que lo manejaran correctamente. Lo primero que dijo fue que era porque ella no estaba prestando atención”, afirmó. Miss Grand International —la organización anfitriona— negó haber responsabilizado a Henry y aseguró que la concursante “erró su marcación y podría no haber estado mirando la pasarela mientras caminaba”.

En su comunicado del 8 de diciembre, la MUO rechazó tajantemente estas versiones: “Ciertos informes de los medios que sugieren que la Dra. Henry contribuyó de alguna manera al incidente son completamente inexactos. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido culpa a la Dra. Henry y confirma que esas sugerencias carecen de fundamento y no reflejan los hechos”.

Raúl Rocha también se manifiesta

El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, también se pronunció en redes sociales al compartir el comunicado: “Gracias a Dios, nuestra Miss Universo Jamaica se está preparando para regresar a casa. A todos los que se preocuparon por su salud, muchísimas gracias por apoyarnos con sus cadenas de oración”.

Rocha añadió que la organización se mantuvo en silencio “orando por la pronta recuperación” de Henry y lanzó un mensaje a quienes criticaron su gestión: “Para todos los que, desde el oportunismo mediático, inventaron historias crueles e insensibles, sigamos pidiendo a Dios que los perdone y les ayude a encontrar la paz interior”.

Miss Universo Jamaica también se pronuncia

Horas después del comunicado de Miss Universo, la Organización Miss Universo Jamaica publicó su propio mensaje señalando que Gabrielle Henry “continúa logrando avances alentadores en su recuperación” y que se espera que sea dada de alta “en los próximos días”.

“La Dra. Henry ha expresado su optimismo y gratitud durante este período, señalando que está ‘esperando ansiosamente mi regreso a casa y verlos a todos en un futuro cercano’”, indicó la organización, que además agradeció a la MUO y a su directiva, así como al público de Jamaica y de todo el mundo por sus mensajes y oraciones.

