Inna Moll, Miss Chile, denuncia que la Organización Miss Universo no ha visitado a Miss Jamaica tras la caída que la dejó en UCI

La modelo chilena cuestionó el accionar del certamen luego del grave accidente que sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica, durante la preliminar.

Poco antes de la gran final del Miss Universo 2025, la candidata de Jamaica, Gabrielle Henry, alarmó al público al sufrir una estrepitosa caída durante la competencia preliminar. La modelo de 29 años cayó desde aproximadamente un metro de altura mientras desfilaba en traje de gala y, debido a la gravedad del impacto, fue evacuada en camilla y posteriormente ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Días después, la organización publicó un comunicado en el que aseguró que “desde el momento en que ocurrió el accidente en el escenario, se tomaron medidas inmediatas para garantizar su seguridad y bienestar”. No obstante, poco se sabía sobre su estado exacto, más allá de que —según la misma declaración— se encontraba estable y próxima a recibir el alta.

Inna Moll se pronuncia sobre Miss Jamaica

El último domingo, Inna Moll, representante de Chile en el certamen, regresó a su país y conversó con la prensa en el aeropuerto. Allí reveló detalles sobre la situación de Gabrielle Henry y criticó duramente a la organización. “Lo único que puedo decir es que la organización ni siquiera se ha dedicado a ir a verla al hospital”, afirmó ante los medios.

La chilena agregó que el caso la impactó especialmente: “Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención”. También explicó que había mantenido contacto con Henry: “Le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía”.

Luego fue más contundente: “Creo que no es un tema menor cuando tienes a una de las candidatas que viene a darlo todo por su país y a la organización, y aún así no tienen respuesta de la organización que debería estar ahí con ella”.

Finalmente, expresó su molestia por el manejo del caso: “Lo encuentro triste, lo encuentro molesto. No solamente por las cosas que están saliendo a la luz, sino por todo lo que pasó con mi Jamaica. Esto no puede quedar en silencio. La integridad de una mujer no puede quedarse en silencio”.

Inna Moll habla de las polémicas de Miss Universo 2025

Consultada por las múltiples controversias que ensombrecieron esta edición del certamen, Moll señaló: “Bastante triste toda la situación”. Añadió que los concursantes no conocían todo lo que estaba pasando: “Siguen saliendo muchas noticias que nosotros no teníamos idea. La verdad le ha quitado mucho mérito a esta edición, a todas las chicas, a todo el trabajo”.

Sobre sus sensaciones tras la final, donde llegó al Top 12, dijo: “Decepcionada, porque la verdad cada chica que estuvo allá dio su 100%. […] No tiene que ver con un puesto, sino con jugar con los sueños de muchas mujeres que quieren dar su voz por su país. Me quedé con un gusto extraño luego de todo lo que ha pasado”.

Inna Moll respalda a Fátima Bosch

Respecto al cuestionado triunfo de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, Moll reiteró su apoyo a la mexicana: “Desde un principio dije que quería que Fátima ganara porque creo que de eso se trata la esencia del concurso: ser bella desde adentro, tener voz, ser una mujer empoderada”.

Sin embargo, señaló que con el paso de los días surgieron problemas que, según dijo, no tienen relación con la ganadora: “Fueron saliendo más cosas que no tienen nada que ver con la candidata, sino con algo mucho más feo, que son los dueños de una organización que debería darle la voz a las mujeres”.

La chilena también confirmó la versión de Bosch sobre el tenso enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil durante la imposición de bandas: “Fue un momento que a todas nos agarró de sorpresa. Todas estábamos listas para tomarnos la foto con Miss Universo, poner nuestra banda y seguir”. Agregó: “Apenas partió el evento se sintió este momento tenso que fue como: ‘¿Quién de aquí no quiere postear?’ Después de dos minutos: ‘México, párate’, y ahí pasó todo lo que ustedes vieron en redes”.

En su mensaje final, la representante chilena hizo un llamado directo a los dueños del certamen: “Sería hermoso que los dueños de estos concursos, donde tienen que empoderar y darle una voz importante a las mujeres, sean personas que realmente crean en el feminismo, en la voz de la mujer. Que no haya corrupción ni problemas de este tamaño, porque el mensaje va mucho más profundo que un negocio”.

