Fher, de Maná: "Mi hijo me pidió que grabe con Bad Bunny para ser más famoso; le dije que no"

Siendo Bad Bunny uno de los artistas más reconocidos en la industria musical, no es novedad que varios de sus colegas deseen colaborar con él. Sin embargo, hay uno que no tiene pensado compartir estudio de grabación ni tarima con el reguetonero.

Fher Olvera sigue vigente con la banda Maná, que cuenta con más de 40 años de trayectoria. Si bien se han mantenido en su género, nunca se vieron amenazados con la llegada del reguetón, ya que es para otro tipo de público.

Por ello, el vocalista contó que se negó a grabar una canción con Bad Bunny, pese a que su hijo Dalí (16) se lo propuso. “Me está diciendo que debo tocar un poco de reguetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, dijo para El Mundo.

De acuerdo con Fher de Maná, “estamos invadidos por el reggaetón”. Para él, es lamentable, porque el reguetón “nos ha invadido los escenarios de música latina”. “El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor", agregó.

“Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”. Pese a ello, Fher, reconoció a una artista urbana, Rosalía y se declaró fan de ella: "Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española", concluyó.

Bad Bunny es el nuevo 'Rey del Pop'

La reciente edición de la revista Forbes destacó la trayectoria musical de Bad Bunny, llegando a catalogarlo como el nuevo 'Rey del Pop'. La publicación elogió la capacidad constante del 'Conejo Malo' para convertir todo lo que crea en un éxito mundial.

En su lista '30 menores de 30', donde la revista hace una clasificación de las celebridades más exitosas menores de treinta años, se resalta, además, que el intérprete puertorriqueño ha superado los números de Taylor Swift, Ed Sheeran y Justin Bieber en las plataformas digitales.

¿Cuándo vendrá Maná a Perú?

La banda mexicana Maná, liderada por Fher, llega a Lima después de su última visita, en 2018. Por medio de las redes oficiales, la agrupación anunció su gira por Latinoamérica, donde Perú está incluido con una parada el próximo 17 de abril.

La banda, que ha lanzado más de 120 canciones, entre ellas grandes éxitos como Labios compartidos y Lluvia al corazón, es la primera banda de rock en español en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Bad Bunny en contra de la inteligencia artificial

Se hizo viral en TikTok una canción que llevó a muchos a creer que pertenecía a Bad Bunny, pero luego se supo que había sido creada mediante inteligencia artificial (IA). En el tema titulado nostalgIA, también se escuchan las voces de Justin Bieber y Daddy, pero fue la del Conejo Malo, la que captó la atención de los usuarios.

"Si les gusta esa canción viral de TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos, y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que 'chu, chu', fuera. Dios mío, no los quiero en la gira tampoco", sentenció el cantante.