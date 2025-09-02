Perú en el Mundial de los Desayunos de Ibai: cómo preparar un buen pan con chicharrón

El tradicional pan con chicharrón clasificó a la siguiente ronda del torneo organizado por Ibai Llanos tras vencer al bolón verde de Ecuador. Conoce aquí cuál es el secreto para preparar este icónico desayuno peruano.

Perú y Chile se enfrentan con el pan con chicharrón y la marraqueta con palta en la semifinal del Mundial de los Desayunos. | Fuente: RPP

Este lunes, el streamer español Ibai Llanos confirmó la clasificación de Perú al Mundial de los Desayunos con el pan con chicharrón. El emblemático sánguche se impuso con 8.1 millones de votos al bolón verde de Ecuador y avanzó a la siguiente ronda, donde se enfrentará a Chile, que compite con su tradicional marraqueta con palta.

El pan con chicharrón es un clásico infaltable de los desayunos peruanos, especialmente los domingos. Su éxito radica en la combinación perfecta de ingredientes: pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla. Una mezcla de texturas y sabores que lo convierten en uno de los favoritos de la gastronomía local.

Uno de los locales más representativos para disfrutarlo en Lima es El Farolito, ubicado en Lince, con más de 45 años de trayectoria. “Ahora sí está full”, contó a RPP la chef principal del restaurante, Inés Fretel, quien destacó que este mundial ha despertado una verdadera fiebre por el tradicional platillo entre los comensales.

¿Cuál es el secreto de un buen pan con chicharrón?

“La tradición manda que el cerdo primero se hierva; después, una vez cocido y enfriado, recién se lleva a la fritura”, explicó Fretel. Sin embargo, aclaró que todo depende del corte de carne: “En nuestro caso usamos todo el cerdo, menos la cabeza”.

¿Y la parte más deliciosa? La chef no duda: la panceta o el brazuelo son las piezas ideales para obtener un chicharrón jugoso. Como maridaje perfecto, recomienda acompañarlo con una taza de café pasado, una infusión de cedrón, hierbaluisa o manzanilla, o, para quienes prefieran un toque más intenso, también está la opción del anizado.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

Perú vs.Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai.

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

