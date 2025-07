Pamela López pidió más de 60 mil soles mensuales de pensión de alimentos a Christian Cueva, afirma su abogada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López pidió más de 60 mil soles mensuales como parte de la demanda de pensión de alimentos contra —su todavía esposo— Christian Cueva. Fue su propia abogada Rosario Sasieta quien confirmó que López exigió dicha cantidad por los tres hijos menores que tiene con el futbolista peruano.

“Hemos pedido, por los tres niños, un poco más de 60 mil soles. Eso es lo que hemos pedido. A algunos les parecerá mucho, a otros poco. En dólares son 17 mil dólares mensuales, expresó la abogada en el programa Amor y fuego.

En ese sentido, la exministra de la Mujer señaló que la demanda de Pamela López se hizo cuando Christian Cueva todavía jugaba en Cienciano por lo que harán otra demanda con “nuevas estrategias” ahora que el volante se fue a Ecuador para jugar por Emelec.

“Tendremos que evaluar esos nuevos hechos. Nosotros hemos pedido un poco más de 60 mil soles como monto final. El juez ha dicho que no va a dar 60 mil, por las cuestiones que se están viendo, y nos otorgó el 20 por ciento, que son 12 mil soles. Le hemos dicho que las cosas han cambiado. Él (Christian Cueva) ya no está aquí. Habría que hacer un exhorto y una serie de papeles”, sostuvo.

Defensa legal de Pamela López irá a Ecuador para exigir pensión de alimentos a Christian Cueva. | Fuente: Instagram

“Pamela López se dedicó a su casa, no tiene sueldo fijo”, señaló Sasieta

En otro momento, Rosario Sasieta señaló que Pamela López se dedicó a su hogar, por lo que no tiene estudios superiores, así como tampoco un sueldo fijo.

“Pamela se dedicó a su casa, su hogar (..) No tiene un sueldo fijo. Ella se va a Chimbote y lo que gana no es siempre, solo es por algún fin de semana. Lo peor es que Christian Cueva no abona nada todavía”, declaró la letrada.

Sasieta precisó que ya se abrió una cuenta en el Banco de la Nación para que Christian Cueva haga los depósitos correspondientes a la demanda, pero que, hasta el momento, desconoce si el deportista pagó los primeros 12 mil soles de “pensión anticipada” que estableció el juez.

“No sé si está cumpliendo con el juez. Vamos a analizar las estrategias. Podemos hacerle una visita (a Ecuador)”, exclamó.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Defensa legal de Pamela López irá a Ecuador para ver demanda contra Cueva

Pamela López anunció que su abogada Rosario Sasieta viajará a Ecuador en los próximos días con el fin de iniciar los procesos legales contra Christian Cueva, quien actualmente juega en el equipo de Emelec.

La animadora de 38 años aseguró que “hasta el momento” no pudo llegar a un acuerdo por la pensión de alimentos para sus hijos con el integrante de la Selección Peruana por lo que tomó la decisión de “hacer justicia” en Ecuador.

“El tema está bastante complicado, ya nos vamos a ir a Ecuador para hacer otro tipo de trámite y nos vamos a trasladar a otras instancias. Mi abogada cruzará fronteras para reclamar lo que es justo para mis hijos. Me imagino que la doctora Rosario Sasieta debe tener alguna estrategia legal para hacer justicia con la pensión de alimentos de mis hijos”, mencionó López en una entrevista con Trome.

Además, reiteró su pedido a Christian Cueva para llegar a una conciliación. “Ya lo llamé por todos los medios y levantando la bandera de la paz. Si él se sienta a conciliar conmigo por divorcio, alimentos y régimen de visitas, es innecesario que él hable de mí ni yo de él. Sin embargo, yo sigo parada defendiendo los derechos de mis hijos”, remarcó.

