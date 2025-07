Florinda Meza negó haber demandado a creadores de la serie Chespirito, pero aclara: “Aún no he decidido qué haré en el futuro”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pocos días del final de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, las críticas hacia Florinda Meza no solo persisten, sino que se agudizan con cada nuevo capítulo de la producción de HBO Max.

Pese a que la actriz indicó que no tenía deseos de emprender acciones legales, en redes sociales y ciertos medios de comunicación comenzó a circular la versión de que Meza estaría preparando una demanda contra HBO Max y los hijos de Roberto Gómez Bolaños.

Ante estas especulaciones, la popular 'Doña Florinda' emitió un comunicado en el que aseguró no haber interpuesto "ninguna demanda"; sin embargo, aclaró que aún no ha tomado una decisión sobre lo que hará a futuro.

"No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas", dijo en su cuenta de Instagram.

Florinda Meza defiende su derecho al uso de su nombre e imagen

Meza también se refirió a las entrevistas que concedió en el pasado y que, tras lo mostrado en Chespirito: Sin querer queriendo, se han vuelto virales luego de ser "desempolvadas" en las redes sociales.

"Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta", manifestó.

Por otro lado, recalcó que, aunque es una figura pública, cualquier información que lleve su nombre debe ser comunicada exclusivamente por ella.

"Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí", concluyó.

