Fran Drescher reunió al elenco de ‘La Niñera’ para recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Arropada por el reparto de la exitosa serie The Nanny o La Niñera, por su nombre en español, que la catapultó a la fama, la comediante estadounidense Fran Drescher recibió el martes 30 de septiembre una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood.

Nicholle Tom quien interpretó el papel de Margaret 'Maggie' Sheffield fue una de las maestras de ceremonia junto a Madeline Zima, que le dio vida a su hermana Gracie. Ambas la elogiaron por su fortaleza, seguridad de sí misma y amabilidad.

“Drescher siempre fue honesta conmigo. Fue mi mentora durante mi infancia, es decir, durante mis años de crecimiento, de los 14 a los 21”, dijo Tom. “Hoy honramos a Fran por todo lo que nos ha dado: las risas, el glamour, la defensa, el corazón y el recordatorio muy real de que ser ruidoso, estar orgulloso y ser uno mismo es lo más poderoso que puedes ser”, agregó Zima por su parte.

Fran Drescher, cuyo homenaje coincide con su 68 cumpleaños, fue cocreadora y productora ejecutiva de la comedia The Nanny.

“Fran no solo ha traído risas y alegría a millones de personas con su inolvidable trabajo en la pantalla, sino que también ha demostrado una enorme fuerza y dedicación como líder para sus compañeros artistas”, celebró por su parte la productora del Paseo de la Fama de Hollywood, Ana Martínez.

Fran Drescher poses with Madeline Zima and Nicholle Tom from "The Nanny" at her Hollywood Walk of Fame ceremony. pic.twitter.com/f2TDaSeIXg — Variety (@Variety) September 30, 2025

🌟 Fran Drescher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood 👏



La protagonista de “La Niñera” estuvo acompañada por Nicholle Tom y Madeline Zima.#FranDrescher #LaNiñera #HollywoodWalkOfFame pic.twitter.com/otfXf0KjS9 — Rock, Cine y Cómics (@RockCineyComics) October 1, 2025

¿De qué trata ‘La Niñera’?

Drescher fue la encargada de interpretar, por seis años, a la intrépida, encantadora y muy sexy Fran Fine que se convierte accidentalmente en la nana de tres niños de clase alta de Manhattan (N.Y.).

La historia giraba alrededor de Fran, poseedora de una voz extremadamente nasal, y quien aparece por primera vez en la residencia de Manhattan del millonario y viudo productor de Broadway Maxwell Sheffield (interpretado por la antigua estrella de Days of our Lives, Charles Shaughnessy) vendiendo cosméticos.

Se trata de una situación de encuentro entre la clase obrera y la sangre azul, al mismo tiempo que Fran le da al propio y refinado Maxwell y a sus hijos una dosis de ‘Lógica del Barrio de Queens’, ayudando a convertirlos en una familia saludable y feliz.

Tras protagonizar por largas temporadas a la Nana Fine (que les valió nominaciones a los premios Globo de Oro y Emmy), Fran Drescher continuó su carrera como productora, guionista, comediante e, inclusive, activista de su país.

