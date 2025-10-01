Eric Dane promete luchar “hasta el último aliento” tras su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que Eric Dane anunció en abril de este año que está luchando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se ha convertido en una de las voces más visibles en la lucha contra este diagnóstico.

El conocido actor de Euphoria y Grey's Anatomy viajó a Washington D.C. junto a la organización I AM ALS para reunirse con congresistas y apoyar la reautorización de la ley ACT (Aceleración del Acceso a Terapias Críticas, por sus siglas en español) para la ELA, que expira en 2026. En un encuentro difundido por el político Eric Swalwell, el famoso subrayó la urgencia de ampliar el acceso a ensayos clínicos:

“La ELA es lo último que quieren diagnosticar a alguien. Y cuando lo hacen, ya es tarde para participar en estudios que podrían ayudarles”.

El intérprete, padre de dos hijas adolescentes, Billie Beatrice (15) y Georgia Geraldine (13), fruto de su relación con la actriz Rebecca Gayheart, habló con gran emotividad sobre sus motivaciones personales: “Quiero verlas graduarse, casarse, tener hijos… quiero estar ahí para todo eso. Quiero estar presente en todo eso. Así que voy a luchar hasta el último aliento”. Sus palabras han conmovido a miles de seguidores y han impulsado nuevamente el debate sobre la financiación de la investigación médica.

Una lucha personal y política

Dane se ha sumado a la campaña Push for Progress, que busca recaudar mil millones de dólares en tres años para acelerar el desarrollo de tratamientos y una posible cura. En un video publicado en Instagram, se definió como “actor, padre y ahora una persona que vive con ELA” y llamó a dejar de aceptar el status quo: “Necesitamos el camino más rápido hacia una cura”.

La ley ACT para la ELA, aprobada en 2021, financia investigaciones, ensayos clínicos y programas de apoyo a pacientes. Su renovación es considerada clave para mantener activos los recursos en la lucha contra esta enfermedad. “Esta legislación puede cambiar vidas”, enfatizó Dane, instando a sus seguidores a sumarse a la causa.

El diagnóstico del actor ha generado una ola de apoyo en redes sociales y ha sido celebrado por asociaciones médicas y compañeros de profesión, que destacan su valentía al visibilizar una enfermedad que suele diagnosticarse en fases avanzadas. “Juntos empujaremos hacia el fin de esta enfermedad”, aseguró.

Christina Applegate también padece un tipo de esclerosis

En agosto de 2021, Christina Applegate, la recordada actriz de Matrimonio con hijos, reveló a sus seguidores, por medio de su cuenta de X (antes Twitter), que padece de esclerosis múltiple. "Hola amigos. Hace unos meses fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho otras personas que sé que también padecen esta enfermedad", escribió en ese entonces.

"Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino continúa a menos que algún imbécil se ponga en medio", ironizó Applegate.

La actriz también pidió privacidad de ahora en adelante y dio las gracias a sus seguidores. La artista saltó a la fama con su papel de Kelly en la comedia televisiva Matrimonio con hijos (1987-1997).

