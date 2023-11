"Perdimos a un gran artista": fundador e integrantes de Locomía se despiden de Francesc Picas

Tras la muerte de Francesc Picas, el fundador y los integrantes de Locomía se despidieron del cantante español con sentidos mensajes. En la página oficial de la agrupación, Xavier Font se dirigió a la familia del artista y a los fanáticos.

“En este difícil momento, quiero enviar palabras de apoyo y, principalmente, consuelo a todos aquellos que compartieron momentos significativos con él. Yo, creador de Locomía, junto a todos quienes formaron parte de esta icónica agrupación, los de ayer, los de hoy y los de siempre... Compartimos el dolor de la pérdida de un ser querido, y talentoso artista. Deseamos encontrar fortaleza en los recuerdos compartidos y en el legado musical y artístico que Francesc nos dejó”, se lee en el mensaje.

“Que la memoria de Francesc perdure como un faro de inspiración, y que encuentren consuelo en el cariño mutuo durante este difícil momento”, continuó.

A él se unió Ricky Arenas, quien actualmente forma parte de Locomía, y se despidió compartiendo una foto junto a Francesc Picas.

“Ilumina el cielo con tu eterna sonrisa, abriga a todos los que allí se encuentran con tu voz, tu poesía y tu arte. Un duro golpe para la familia de Locomía que perdemos al intelectual de la casa... bohemio, soñador, todo un gentleman, pero sobre todo una bella persona. ¡¡¡Gracias por todo, gracias por tanto!!!”.

Asimismo, Eden Cañadas compartió el mensaje de Xavier Font en sus redes sociales y escribió: “Descansa en paz”.

¿Quién era Francesc Picas?

Locomía perdió a uno de los grandes integrantes: Francesc Picas murió a los 53 años. Por medio de las redes sociales, la familia comunicó el deceso del cantante español.

“A todos los amigos y seguidores, la luz de Francisco se ha apagado en esta vida, pero nunca en la eternidad; permanece en los corazones y en la memoria de todos aquellos que tanto lo amaban. La familia y amigos, ante esta situación tan dolorosa, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se conserve con todo el amor y respeto que tanto merece. Gracias por su comprensión y apoyo”, escribieron en el mensaje.

Como se recuerda, Francesc Picas se unió a Locomía cuando solo tenía 17 años, para ocupar el lugar de Xavier Font, el fundador, ya que él se iba a dedicar a manejar el grupo; por ello, Picas fue el candidato ideal.

Tras formar parte de la alineación, consiguió fama no solo en España, sino en todo el continente y Latinoamérica. Estuvo en la banda hasta fines de los 90 y muchos lo recordarán por Gorbachov y Terror visión. No obstante, a principios de los 2000, no volvió a Locomía y desapareció del ambiente artístico.

Locomía logró perdurar en el tiempo con hits como Rumba Samba Mambo, Loco Vox, Gorbachov, Niña, y en especial con Locomía, son clásicos que bailaron varias generaciones. Actualmente, y después de varios cambios de integrantes, el grupo realiza presentaciones con Félix Montás, Ricky Arenas, Alfon Pedrazuela y Eden Cañadas.