Murió Suzanne Shepherd, actriz de 'The Sopranos' y 'Goodfellas', a los 89 años

La industria del cine está de luto. Uno de los referentes de cine en Goodfellas y en series como The Sopranos, murió a los 98 años. Se trata de la actriz Suzanne Shepherd, quien le dio vida a la suegra de Tony Soprano (James Gandolfini) en la famosa producción que está disponible em HBO Max.

Fue Kate, hija de la artista, quien se encargó de comunicar su fallecimiento y dejó en claro que la causa de su muerte aún no se ha determinado, sin embargo, reveló que madre “sufría de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se había debilitado mucho en los últimos días”.

Su gran amigo, el actor Tom Tirone, se despidió con un sentido mensaje: “Suzanne Shepherd falleció pacíficamente. Tenía 89 años. Tomé estas fotos hace un par de años en su casa en el UWS. Siempre la actriz”, escribió su cuenta de Instagram.

“Estudié con Suzanne como un joven actor. Ella vio en mí lo que yo aún no podía ver en mí mismo. Ella me presentó a mi marido. Ella fue la oficiante de nuestro matrimonio bajo un hermoso mirador en Central Park con una reunión de familiares y amigos. Por esto, siempre estaré agradecido. Ella era una gran presencia. Una gran personalidad. Ella rugió con vida y en ello. Que descanse ahora”.

Suzanne Shepherd estudió actuación en Sanford Meisner y se convirtió en la primera mujer en ser maestra de su programa de estudios. Debutó en el cine con Mystic Pizza y participó en grandes producciones como Goodfellas, Jacob's Ladder, Requiem for a dream y Where is Kyra?

Las grandes pérdidas de The Sopranos

En marzo de 2022, Paul Herman falleció a los 76 años, informó su compañero de profesión Michael Imperioli en Instagram. "Nuestro amigo y colega Paul Herman ha fallecido" escribió Imperioli, quien lo definió en la misma publicación como "un tipo genial, un narrador de historias de primera clase y un gran actor". Hasta el momento, no ha trascendido la causa de la muerte de este intérprete neoyorquino.

Su papel más aclamado fue el de Peter "Beansie" Gaeta en The Sopranos, una serie que se popularizó a principios del siglo XXI y en la que compartió reparto con el propio Imperioli. En esta, Herman encarnó el personaje de Beansie, un traficante de drogas muy vinculado a la mafiosa familia DiMeo y que cautivó a gran parte del público.

Cuatro meses después, Tony Sirico, el actor que le dio vida a Peter Paul ‘Paulie Walnuts’ Gualtieri en la famosa serie, falleció a los 79 años. A pesar de que no dieron detalles de la causa de su muerte, su manager Bob McGowan se despidió de su cliente asegurando que fue un gran amigo y lo recordará con alegría. Asimismo, Michael Imperioli, compañero de elenco de Sirico en la mencionada producción, compartió esta triste noticia.

Tony Sirico nació en Brooklyn y apareció en diferentes películas como 'Goodfellas', 'Mighty Aphrodite' y 'Mickey Blue Eyes'. Sin embargo, se hizo más conocido por participar en The Sopranos. Cuando ofreció una entrevista hace unos años, recordó que dormía en el sofá de su madre, sentía que no tenía éxito, pero el creador David Chase se acercó a él y desde ese momento se volvió un personaje icónico.