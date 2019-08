Frida Sofía reniega de su madre, Alejandra Guzmán, y le pide a Carmen Salinas ser su hija postiza. | Fuente: Instagram

Parece que Frida Sofía quiere romper toda relación con su madre Alejandra Guzmán. Tras su distanciamiento ─que involucró a la expareja de la joven Christian Estrada y su decisión de abortar─la modelo tiene una nueva figura materna en la mente: Carmen Salinas, recordada por su rol en la telenovela "María la del barrio".

Después de las confesiones de Frida Sofía, sobre su aborto y el distanciamiento de Alejandra Guzmán, la actriz mexicana le mandó un conmovedor mensaje: "Esa criatura necesita todo el amor del mundo. Hijita, déjame aunque sea ser la mamá de las mentadas. Te quiero mucho Frida. Ya no sufras tanto. En lo que te pueda ayudar, cuentas conmigo", sostuvo Carmen Salinas, a los medios mexicanos, para luego recordar que ella perdió a su hijo Pedro Plascencia Salinas, de 37 años, por el cáncer. "Déjame darte todo ese cariño que me faltó darle a mi hijo", agregó.

La hija de Alejandra Guzmán compartió, en su cuenta de Instagram, el video con este mensaje y aceptó su pedido. "Yo sí la necesito y si me permite darle el amor de hija, que nunca será el mismo de su hijo, pero honraré su vida y la suya por el resto de mi vida", sostuvo.

Los mensajes entre Frida Sofía y Carmen Salinas: "hijita hermosa, te amo", respondió la actriz. | Fuente: Instagram

Frida Sofía no tuvo que esperar mucho para la respuesta de Carmen Salinas quien parece haberla aceptado como su hijo postiza. "Hijita hermosa, te amo y aquí me tienes siempre", contestó la recordada actriz de "María la del barrio". Además, dejó entender que ─tras estos cruces de mensajes─ ellas comenzaron a hablar en privado.

Previamente, la famosa actriz mexicana brindó su apoyo a la hija de Alejandra Guzmán tras las mutuas acusaciones públicas. La joven culpó a su madre de haberla hecho infeliz en su infancia y de abandonarla por su carrera en medio del alcohol y las drogas

La ruptura final se debió a que, tras revelarle a la cantante su aborto, le pidió que deje de juntarse con su expareja Christian Estrada; pero ella no le hizo caso. "Jamás pensé que mi mamá me traicionaría así, y pues no se lo perdono, aunque diga que sí, todavía no se lo perdono", dijo entre lágrimas.