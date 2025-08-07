Actor peruano de 'La Rosa de Guadalupe' come ceviche en el Mercado Central y fans reaccionan [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor peruano Pietro Vannucci se encuentra en Lima disfrutando de los ricos platillos nacionales en diversos puntos de la capital mostrando su gusto por la gastronomía y su fuerte vínculo con el Perú a pesar de vivir varios años en México, país donde destacó por su trabajo en telenovelas y series de Televisa.

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, Vanucci, quien es figura de conocidas series como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, difundió varios videos donde aparece probando comidas, postres, bebidas, entre otros alimentos nacionales tras su llega al Perú a inicios de julio para estar con su familia en Fiestas Patrias.

“Me lo dijeron mucho. He venido al Mercado Central de Lima”, expresó el actor en uno de sus últimos videos mientras paseaba junto a su madre Elsa por los puestos de verduras, frutas y plantas medicinales del lugar expresando su gran cariño por la cultura culinaria peruana.

Seguidamente, el actor de telenovelas como Corazón salvaje, La Gata, y Qué bonito amor ingresó a un pequeño local para probar el ‘plato bandera’ del Perú: el ceviche. “Un cevichito en el Mercado Central. No me lo voy a perder de ninguna manera”, expresó el artista de 50 años.

Pietro Vannucci actuó en diversos episodios de La Rosa de Guadalupe entre el 2010 y 2018. | Fuente: Televisa

Pietro Vannucci come ceviche mientras pasea por la Calle Capón

Pietro Vannucci pidió un ceviche mixto dentro de un pequeño ‘huarique’ del Mercado Central sentándose junto a su madre para probar primero una sopa de chilcano y tomar hierba luisa antes de probar el ceviche.

“Está buenazo. Qué bonito está el ceviche con su canchita. Calientito. Gracias, señor, por este paseo”, expresó el actor mientras probaba el pescado y el chicharrón de calamar que acompañaba el plato.

“Es una sustancia potente. Siento la peruanidad crecer en mí (…) Qué bonito ceviche. ¡Es otra cosa! Un cebiche en el Mercado Central es algo obligatorio”, sostuvo.

Seguidamente, Vannucci se dirigió al Barrio Chino para agarrar los dientes y esfera de uno de los Leones Fu en la calle Capón. Del mismo modo, se fue a un local ‘Chifa’ con su mamá para comer un Tallarin taypa, entre otros platos conocidos del restaurante.

Pietro Vannucci es saludado por sus fans: “Te criaron con humildad”

El video de Pietro Vannucci consiguió diversas reacciones y comentarios en TikTok donde los usuarios destacaron la humildad del actor en ir al Mercado Central y probar los platos de los pequeños establecimientos.

“Qué humilde eres Pietro. Se ve que te criaron con humildad”, “Qué alegría que nos visites”, “Pensé que eras mexicano”, “Pietro Vannucci, mi amor platónico”, “Tremendo actor, enseña humildad a todos los que se creen ricos”, “Necesitamos personas como ustedes, humildes, sencillos”, fueron algunos de los comentarios.

Pietro Vannucci viene disfrutando de la gastronomía peruana en diversos puntos de la capital.Fuente: TikTok (Pietro Vannucci)

¿Quién es Pietro Vannucci?

GianPietro Vannucci Maldonado es un actor peruano que reside en México. De madre peruana y padre italiano, Pietro, de 50 años, vivió la mayor parte de su vida en el país azteca donde se destacó en varios telenovelas y series de Televisa.

El 2001, tuvo su primera oportunidad en María Belén, pero rechazó el papel. Su debut llegó dos años más tarde con su papel del chef Luigi en la telenovela Velo de novia. El 2008, estuvo en la novela Fuego en la sangre junto a Adela Noriega y Eduardo Yáñez.

El 2009, estuvo en la telenovela Sortilegio junto a Jacqueline Bracamontes, William Levy y Daniela Romo. Al año siguiente empezó a aparecer en varios episodios de la serie La Rosa de Guadalupe para luego estar también en Como dice el dicho.

En 2011, participa en Amorcito, corazón y Por ella soy Eva. En 2012 actúa en Corona De Lágrimas. Luego le siguen Qué bonito amor y La mujer del vendaval. También estuvo en los elencos de: Amor sin maquillaje, Hasta que el dinero nos separe, La Gata, Golpe de suerte, entre otras populares telenovelas.

