Georgina Rodríguez presume su anillo de compromiso en el Festival de Cine de Venecia 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo Georgina Rodríguez fue una de las invitadas destacadas en la proyección de la película Father Mother Sister Brother, protagonizada por Cate Blanchett, durante el Festival de Cine de Venecia 2025.

Fiel a su estilo sofisticado y seductor, Rodríguez eligió un vestido negro de encaje con silueta sirena, tirantes espagueti y detalles de guipur (tela de encaje), que acompañó con tacos de rejilla. Sin embargo, el verdadero protagonista fue la joyería: una gargantilla con figuras de rosas y varios anillos que resaltaron en su mano izquierda.

La aparición marcó un momento especial, pues se trató de la primera vez que Georgina se presenta públicamente tras anunciar su compromiso con Cristiano Ronaldo. En su mano derecha, lució la espectacular sortija que ha acaparado titulares desde que la pareja confirmó la noticia.

En cuanto al look, Rodríguez optó por un peinado trenzado estilo messy (peinado informal y relajado) y un maquillaje natural con sombras en tonos arena, largas pestañas y un toque de blush malva, un estilo que muchos señalan podría inspirar su futura boda.

La influencer acaparó miradas con un look sirena en negro, acompañado de su anillo de compromiso con Cristiano Ronaldo.Fuente: EFE

¿Cuánto costó el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

En el programa Mucha Moda de RPP, Elizabeth Meza, cofundadora de la marca peruana Adria Joyería, analizó las características y el valor del anillo de Georgina Rodríguez, destacando por qué esta pieza está destinada a marcar tendencia en el mundo de la joyería.

Meza explicó que el diamante oval, protagonista de esta joya, “está en tendencia desde hace años” y ganó popularidad tras el compromiso de Hailey Bieber. Ahora, con Georgina luciéndolo, “seguirá en tendencia”. El anillo, de 30 quilates, es “prácticamente irrepetible” y su valor se estima entre 6 y 10 millones de dólares, dependiendo de la casa joyera que lo fabricó.

“Tiene un karat (kilates) de 30 kilates, es prácticamente irrepetible. Un diamante se califica por cuatro características: color, calidad, corte y el karat”. mencionó.

Cristiano Ronaldo se casa tras 10 años de convivencia

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegarán al altar tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.

El crack de Al Nassr y Georgina tiene una relación desde 2016. Ya se habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el 'reality' de Rodríguez Soy Georgina de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones.