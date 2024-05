"Tiene razón, son las más honestas que hay": Shakira responde a comentario de Tom Cruise sobre sus caderas

Tras la reciente separación de Shakira y Gerard Piqué, surgieron diversos rumores sobre posibles nuevos intereses amorosos de la cantante colombiana. Entre los nombres que se barajaron estuvieron los del piloto Lewis Hamilton y el actor Tom Cruise, ambos vinculados a la artista en eventos públicos.

Fue hasta junio del mismo año que se abordó el tema con el protagonista de Top Gun: Maverik durante una entrevista en el programa Despierta America de Univisión.

En esa ocasión, Tom Cruise elogió a Shakira y quedó encantado con su familia. Además, respondió de manera jocosa a una pregunta sobre las caderas de la cantante, en alusión a su famosa canción Hips don't lie.

¿Qué dijo Shakira sobre el comentario de Tom Cruise?

Recientemente, durante la Met Gala 2024, una periodista retomó el tema frente a la cantante: "Hace unos meses entrevisté a Tom Cruise y le dije: 'las caderas de Shakira no mienten', y él me dijo: 'No, no mienten'".

Aunque la situación pudo resultar incómoda, la colombiana supo salir de la mejor forma: "Tiene razón, son las caderas más honestas que hay".

¿Qué se dijo de la supuesta relación de Shakira y Tom Cruise?



En mayo de 2023 captaron a Shakira y Tom Cruise mientras disfrutaban de las carreras de Fórmula 1 en Estados Unidos. Tras este encuentro se tejió una serie de rumores de que ambos estarían conociéndose.

Según el portal Page Six, hubo cierta química entre ellos, lo suficiente como para que el protagonista de Top Gun: Maverick le enviara flores después de la reunión. "Tom está extremadamente interesado en conquistarla", indicó el medio.

Durante la promoción de su película Misión imposible: sentencia mortal (parte 1), Cruise ofreció una entrevista al programa Despierta América, donde fue consultado sobre su encuentro con Shakira.

"Tiene mucho talento, su familia y ella son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo, es muy buena persona, es muy buena persona", recalcó.

Seguidores de Shakira le piden que "se aleje" de Tom Cruise

Entre otros rumores, el medio estadounidense resaltó la brecha de edad que existe entre Tom Cruise y Shakira: ella actualmente tiene 47 años y él 61; además, ambos están en el escalón más alto del estrellato. Y como añade Page Six, "la colombiana no es más alta que el intérprete".

Aunque muchos opinen que harían una gran pareja, en X, ciertamente, esto no fue así. Al menos para los seguidores de Shakira, quienes publicaron varios mensajes de advertencia a su artista favorita.

La razón por la que no quieren que la colombiana tenga un vínculo con la estrella de Hollywood, al parecer, tiene que ver con sus relaciones pasadas, así como con su conexión con la Cienciología.

"¡Shakira! ¡Escúchame! Él está tratando de reclutarte en la Cienciología ¡No salgas con él!, publicó un usuario de X. "¡Aléjate de él, mantente alejado de él!", se pudo leer en otra publicación.

