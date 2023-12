Shakira: la catarsis musical que la llevó a tener un 2023 lleno de éxitos

Fue en 2022 cuando Shakira confirmó su separación con el exfutbolista Gerard Piqué y desde ese entonces su nombre no ha parado de salir en las portadas de todo el mundo. Después de pasar por uno de los años más difíciles en cuanto a lo personal, desde que comenzó el 2023 decidió que su vida tenía que equilibrarse y se enfocó netamente en lo profesional.

Si bien fuimos testigos de su dolor, aprovechó esos sentimientos para escribir canciones que se convirtieron un éxito: cuatro temas suyos han sido Top 1 en las plataformas digitales y rompieron 14 récords mundiales en Guinness.

Shakira se ha convertido en un “símbolo de empoderamiento” gracias a algo que pocos artistas de su calibre han podido hacer: contar y expresar lo que siente, tal y como lo dijo para ¡Hola! Colombia: “Siempre he sido honesta conmigo misma. No puedo vivir en un mundo en el que tenga que esconder mis sentimientos”.

Shakira y los aliados para su éxito

Para Susana Cardich, docente de la carrera de Música de la UPC, la colombiana no solo tiene el talento a su favor, sino que sabe cómo mantenerse vigente en la industria musical después de tantos años. “La parte instrumental, rítmica, sonora, sumado con las letras, demuestra que ella se ha continúa en vanguardia”, señala. El agregarle nuevos sonidos y la tecnología, sin perder su esencia como su voz característica, nos mostró una faceta más clara y directa de qué es capaz de hacer con su talento.

¿Quién mejor que ella para contar su historia? “Eso es lo que hace un verdadero artista, hacer que sus fanáticos siempre quieran más. Ella hace que todos estemos en la expectativa de qué de nuevo va a traer. Nos tiene en el filo de la silla”, agregó.

De igual manera, Felipe Vergara, consultor de Marketing Digital en Colombia, considera que aliarse con grandes colegas en la industria, y que son parte de diferentes géneros musicales, le ha servido para escalar en los charts: “Ozuna, Rauw Alejandro y Bizarrap son los más escuchados en la actualidad y la música es un negocio, entonces estas alianzas hicieron que llegara a un mercado mucho más grande”.

Shakira en el videoclip de "Monotonía", tema que grabó con Ozuna.Fuente: @shakira

La catarsis como éxitos musicales

En septiembre de 2022, Shakira ya nos daba indicios de su éxito, pero tuvo un antes, durante y un después: primero lanzó Te felicito junto a Rauw Alejandro, un mes después llegó Monotonía con Ozuna donde aparecía sin corazón y, para cerrar con broche de oro, llegó el 2023 con la Music Session #53 con Bizarrap, que se disparó en oyentes.

Si bien son canciones con letras tristes, la artista no dice específicamente que lo está. “Todo es una estrategia”, aseguró Vergara. “Lo demostró en el momento en el que, en el video de Monotonía, le disparan con una bazuca en el pecho dando entender que estaba rota”.

Así fue como sus fanáticos empatizaron con ella. En Marketing, esta acción se conoce como hipérbole, es cuando se exagera una situación para que las personas puedan conectar más fácilmente como nosotros.

“Todo lo que tenga que ver con Shakira siempre genera facturación”, acota Tatiana Huamán, especialista en Maketing y Publicidad. “No solo gana en el tema monetario, sino también en que se muestra una imagen de una mujer, una mamá que no se derrumba”.

Teniendo una carrera de más de 25 años, se abrió completamente con su primera canción de desamor, Antología: “Desde sus inicios, ha estado dando una puerta abierta a su vida privada. Sus canciones tienen un toque de amor y desamor; y esa canción compuesta hace 26 años, donde se la dedicó a su primer amor. Desde ese momento, como artista, ya dejó de lado su privacidad”, sostuvo Cardich.

De la misma manera, Huamán compara su primer tema de desamor con el actual que ha tenido el doble de éxito por el boom de la tecnología y las redes sociales: “Le ha favorecido el entorno digital actual, la globalización de las redes y la inmediatez de la información”.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Pero no todo fue un éxito musical. Cada vez que parecía haber superado esa etapa, le venían otros problemas: Piqué publicaba fotos con su nueva novia, los dimes y diretes con sus exsuegros, su litigio con la Hacienda española y más. Todos esos sentimientos plasmados en diferentes canciones como El jefe, Copa vacía y TQG no hicieron más que catapultarla como la artista más escuchada ingresando al Libro de Guinness. Además, la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se convirtió en un himno incluso en las manifestaciones por el Día de la mujer.

“Ella siempre se va por el tema del empoderamiento de las mujeres. Demuestra que también es humana y que ha pasado por algo que muchas también han pasado. Entonces, con sus canciones busca que más mujeres puedan sobresalir de ese problema y qué mejor que con música”, comentó Susana Cardich.

Las canciones que tienen un toque de fantasía combinada con su vida personal se convirtieron en su diario público. Fue tanto así que destronó a Miley Cyrus con su tema Flowers, que pasaba por una experiencia parecida a la colombiana y que fue dedicado a su exesposo Liam Hemsworth. La clave, para Felipe Vergara, fue porque en ningún momento dice Gerard Piqué en sus canciones.

“Ella es más elegante, lo mencionó sin mencionarlo. En la sesión con Bizarrap, en el minuto 2:22 dice ‘Yo valgo por 2 de 22’ y en el minuto 3:33 hace el gesto con el que Piqué le dedicaba los goles. Además, el 3 era el número de camiseta del Barcelona cuando era futbolista”.

Además, según su colega Tatiana Huamán, “tiene una buena estrategia de marketing que hace que sus éxitos tengan esa conexión importante con sus fans y con el público en general”. Por eso su música se escucha a nivel mundial.

Asimismo, Tatiana Huamán, especialista en Marketing y Publicidad, considera que el éxito de Shakira se divide en tres ejes fundamentales: uno, saber vender su vida personal a través de sus letras; dos, es una “trome” en cuanto a estrategias, logrando que impacte de manera global usando marketing de influencers, unirse con las marcas como Rolex, Ferrari y más; y tres, el ser humano que está detrás de la artista.

Shakira y su larga lista de reconocimientos

“Este último año ha sido durísimo para mí en lo personal, en lo profesional la vida como que me ha compensado y de eso se han encargado mis fans”, decía Shakira tras recibir el Premio Video Vanguardia en los MTV celebrado en septiembre de este año.

Meses después, recibió sus Latin Grammy por la canción con Bzrp Music Sessions. Con estrofas como "a ti te quedé grande" o "disculpa que te sal-pique", fue reconocido como Canción del Año. Al recibir el galardón, les dedicó el premio a sus hijos, prometiendo buscar la felicidad en el futuro.

“Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz”, afirmó. “En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, zanjó emocionada en la entrega de premios realizada por primera vez en Sevilla.

No suficiente con esto, Shakira superó su propio récord convirtiéndose en la artista femenina más premiada de la historia de los Latin Billboard, donde se llevó dos premios de las 12 categorías a las que estaba nominada.

Sumó así un total de 43 premios Billboard en toda su carrera artística, de los cuales 36 de ellos los ha recibido en la edición latina de esta gala. Además, siendo la artista más premiada durante los Premios Juventud 2023 donde recibió 8 galardones.

Su impresionante historial la ha hecho merecedora de un total de más de 400 galardones, acompañados de más de 500 nominaciones a lo largo de su carrera. Entre ellos destacan 14 Latin Grammy y 3 Grammy internacional.

Indiscutiblemente, el 2023 ha sido el año de Shakira. Con más de 25 años de carrera, sigue demostrando que es una figura influyente y una de las más talentosas en la industria musical que se resiste a pasar de moda.