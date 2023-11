Gerard Piqué revela por qué no ha dado su versión tras su ruptura con Shakira

Gerard Piqué sigue en el ojo de la tormenta, después del fin de su relación con Shakira y su nuevo romance con Clara Chía Martí. Si bien la única que ha hablado en público sobre los pormenores de su romance con el español fue la colombiana, el exfutbolista del Barcelona nunca había hablado sobre el tema y explicó por qué.

Después de que estuvieron en el programa de Joaquín Sánchez junto con Ibai Llanos, el presentador no pudo evitar sacar al aire nuevamente el tema de Shakira.

“Vamos a hablar de la pareja del momento. No te asustes Piqué, que acabamos de empezar. La pareja del momento es Gerard Piqué e Ibai Llanos. A partir de que se conocieron comenzaron a facturar”, dijo Sánchez en referencia a la sesión musical de la intérprete con Bizarrap.

Tras ello, le preguntó por qué nunca dio su versión de los hechos. “Antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?”. A lo que Piqué contestó: “Porque no creo que sea necesaria... No creo, no vale la pena”.

Siguen las críticas contra Shakira

La cantante colombiana Shakira sigue cosechando éxitos tras su separación con Gerard Piqué; sin embargo, las innumerables canciones para su expareja no han caído bien a todo el mundo y uno de ellos ha sido al actor español Jaime Lorente.

El protagonista de La casa de papel y Élite utilizó su cuenta de X, antes Twitter, lanzando un mensaje dirigido a la artista de 33 años. “Qué pereza das, Shakira”, se lee. Si bien ha generado comentarios negativos por parte de los seguidores de la intérprete de El Jefe, también recibió críticas positivas, ya que aseguran que, si bien hubiera sido al revés; es decir, estarían defendiendo a Shakira.

Hasta el momento, la colombiana no ha respondido a este comentario y tampoco Jaime Lorente. Por otro lado, la artista continúa trabajando en su nuevo disco del que aún no tiene fecha aún definida para el lanzamiento, pero ya tiene listas 9 canciones.

Lo que sí tiene claro es que siente muchas ganas y está muy motivada para seguir haciendo y grabando música, y que espera el próximo año "irse nuevamente de gira".