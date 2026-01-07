Gwyneth Paltrow revela que fue despedida de una película tras su divorcio de Chris Martin

Gwyneth Paltrow reveló que fue despedida de un proyecto cinematográfico poco después de su divorcio de Chris Martin, vocalista de Coldplay. Según explicó, el distribuidor de la película consideró que, debido a lo mediático del caso, su participación resultaba complicada.

"Se suponía que iba a hacer una película en un momento, y fue justo después de lo de la separación con Chris, y había muchas cosas duras en la prensa. Creo que el distribuidor dijo algo como: 'Esto podría ser demasiado riesgoso'", declaró la intérprete al pódcast Good Hang.

La frase que generó polémica tras la separación de Gwyneth Paltrow y Chris Martin

En 2014, Paltrow dio a conocer su separación de Martin a través de una publicación en su blog, en el que ambos anunciaron que habían decidido "separarse conscientemente". La frase o expresión generó todo tipo de reacciones, ya que algunos la interpretaron como una forma poco convencional de referirse a una situación que suele ser difícil para muchas personas.

Con el paso del tiempo, la actriz dijo comprender mejor por qué su anuncio provocó tantas críticas.

“Digamos que tuviste un divorcio muy desagradable, o que tus padres tuvieron un divorcio muy desagradable. Y luego escuchas esta idea de que no tiene que hacerse de esa manera. Creo que el aprendizaje implícito es algo como: 'Oh, diablos. Como que están diciendo que hice algo mal'", explicó.

Paltrow dijo que también entendió por qué el tema se volvió tan incómodo para el público: "Eso tiene sentido para mí, como: 'Oh no, ¿la insinuación es que yo arruiné a alguien?'. No es algo bonito de contemplar. Así que sí entiendo por qué fue tan personal para la gente".

Nueva pélícula

La entrevista a Gwyneth Paltrow se dio en el marco de la promoción de su nueva película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie. En esta producción, la actriz participa junto a Timothée Chalamet, Odessa A’zion y Kevin O’Leary.

"No sé si a la gente le va a gustar o no, pero es una apuesta grande y todos hacen un gran trabajo", agregó la intérprete.

La cinta trata sobre Marty Reisman (Timothée Chalamet), un carismático y rebelde campeón de ping pong (tenis de mesa) de Nueva York que comenzó jugando en clubes clandestinos por dinero y se convirtió en una leyenda, ganando títulos nacionales a pesar de ser un buscavidas conflictivo con problemas de dinero.

