Kim Kardashian cuestiona las tareas escolares y defiende el tiempo libre de los niños

La estrella de The Kardashians explicó que prefiere que sus pequeños aprovechen las tardes para el deporte, la familia y la vida social.

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al expresar una postura sobre la educación de sus hijos. Durante una transmisión en vivo con el creador de contenido Kai Cenat, la empresaria de 44 años afirmó que no cree en las tareas escolares.

“Los niños están en la escuela ocho horas al día. Cuando llegan a casa, también necesitan hacer deporte, tener una vida, pasar tiempo con su familia”, explicó. “Creo que las tareas deberían quedarse para la escuela”, añadió la cofundadora de Skims, madre de North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6), fruto de su relación con Kanye West.

La opinión de Kim se suma a reflexiones similares de sus hermanas. Kourtney Kardashian, de 46 años, ya había señalado en el pódcast Khloé in Wonder Land que considera “anticuado” el sistema escolar. Madre de cuatro hijos, Kourtney defendió la posibilidad de optar por métodos de educación alternativos, incluso la enseñanza en casa. Por su parte, Khloé Kardashian, de 41, se mostró más cercana a la educación en el hogar al hablar de la crianza de sus dos pequeños.

Aunque Kim rechaza las tareas para sus hijos, ella misma acaba de alcanzar un logro académico importante. En mayo completó un aprendizaje de cuatro años en derecho, un paso clave en su camino para convertirse en abogada en California. La empresaria celebró su logro con una fiesta sorpresa organizada por familiares y amigos en Beverly Hills.

Kim Kardashian y la forma en que protege a sus hijos

En diciembre de 2022, Kim Kardashian confesó que mantener a sus hijos al margen es para ella una prioridad. De ahí que les limite el tiempo en televisión o el acceso a las redes sociales. “Mis hijos no saben nada de lo que sucede en el exterior. Estoy aferrada a un hilo y sé que en cualquier momento se va a romper. Pero mientras siga siendo así, los protegeré hasta el fin durante todo el tiempo que pueda”, contó en el podcast Angie Martinez IRL de la CNN.

Pese a que resulta imposible eliminar todo lo que Kanye West ha dicho en sus redes sociales, como halagos a Hitler que conllevaron a que Twitter le suspenda su cuenta, la empresaria manifestó que no quiere que sus hijos crezcan lejos de su papá. “Tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia, y eso es todo lo que quiero para mis hijos”.

¿Y qué pasará llegado el momento en que los hijos de Kim Kardashian con West se enteren de los comentarios racistas de su padre? La socialité aseguró que está “muy preparada“, pero, por ahora, sus pequeños no tendrán una imagen negativa de él. “Cuando vamos al colegio, ellos quieren escuchar música de su papá. Sin importar por lo que estamos pasando, tengo que tener una sonrisa en mi rostro, cantar junto a ellos y actuar como si nada estuviera mal. Tan pronto como los dejo en el colegio, lloro“, dijo en ese entonces.