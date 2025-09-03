"Estoy emocionado": Travis Kelce habla por primera vez de su compromiso con Taylor Swift

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras una semana de pedir la mano de Taylor Swift en matrimonio, Travis Kelce ha dado detalles de su propuesta. En el podcast que tiene con sus hermanos, el jugador de la NFL se mostró emocionado de dar un paso importante.

“Y agradezco a todos los que me contactaron y enviaron algo, todas las publicaciones y todo el entusiasmo que ha generado. Ha sido muy divertido contarles a todos con quién voy a pasar el resto de mi vida”, mencionó.

Jason, hermano mayor de Travis Kelce, le pidió que contara cómo ha sido estos días después del anuncio de compromiso. “Emocionante, ha sido increíble”. Además, aseguró que le gusta llamar a Taylor Swift como su prometida.

Luego de dar este paso, la pareja asistió al partido entre la Universidad de Cincinnati, alma máter de Kelce, y la Universidad de Nebraska. Ahí presentó a la cantante como su novia a sus amigos. “Fue la primera vez que presenté a Taylor como mi prometida a algunos de mis compañeros. Así que sí, fue genial”.

¿Cómo fue la pedida de mano de Taylor Swift?

De acuerdo con Ed, padre de Travis Kelce, él la llevó al jardín de su casa que está ubicada en Lee's Summit, Missouri.

“La llevó allí, estaban a punto de salir a cenar, y él dijo: ‘Salgamos a tomar una copa de vino’... Salieron, y fue entonces cuando él la invitó, y fue precioso. Empezaron a hablar por FaceTime conmigo, con su madre y sus padres para asegurarse de que todos lo supieran. Así que verlos juntos es genial”, contó a News 5 Cleveland.

Asimismo, Ed Kelce aseguró que sabía que Travis ya tenía planeada la pedida de mano, además, tenía pensado hacerle la propuesta durante la temporada de la NFL del año pasado.

“De hecho, fuimos a un evento en Kansas City el domingo por la noche, una transmisión de 'The Kingdom' por ESPN. Fuimos y su madre y yo lo acompañamos a su casa a cenar. Taylor preparó la cena. Disfrutamos de una cena maravillosa con ellos en el patio, viéndolos a los dos tan locos el uno por el otro. Es realmente genial”, contó.

¿Cuánto podría costar un anillo como el de Taylor Swift?

Aunque el valor exacto del anillo no ha sido confirmado oficialmente, los especialistas en joyería han proporcionado estimaciones. Según Chic Magazine, una revista de moda y lifestyle mexicana, un diamante de talla brillante Old Mine como el que posee Taylor podría tener un costo que oscila entre los $ 300 mil y los $ 500 mil. Este rango de precio depende directamente de factores cruciales como el peso en quilates y la pureza de la piedra.

Considerando que es una pieza diseñada por una joyera de renombre y hecha a la medida para la artista, los expertos sugieren que su valor real podría acercarse al medio millón de dólares o incluso superarlo. Más allá de su precio, el anillo se consolida como un símbolo de la historia de amor y la conexión que Taylor y Travis han construido con paciencia y complicidad.