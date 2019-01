Antonio Banderas: El actor español cobró US$ 200.000 por capítulo en "Genius: Picasso". | Fuente: FX

Con motivo de los Globos de Oro 2019, muchos recuerdan a Antonio Banderas por su interpretación de 'El Zorro' en "La máscara del Zorro" en 1998. Sin embargo, para los 'millenialls', Banderas es el nominado a mejor actor de serie limitada o película televisiva por su papel en "Genius: Picasso".

En la misma categoría también compite otro famoso actor de los noventas: Hugh Grant, conocido por sus papeles en "Love actually", "Un lugar llamado Notting Hill", "Cuatro bodas y un funeral" y "El diario de Bridget Jones, quien actualmente compite por su interpretación de Norman Scott en la miniserie de la BBC (distribuida por Amazon Prime Video) "A Very English Scandal".



Ambos compiten con Daniel Brühl (por "El Alienista"), Darren Criss ("American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace") y Benedict Cumberbatch ("Patrick Melrose").

Por su parte, Penélope Cruz, actriz conocida por sus papeles en las cintas de la década de los 90 "Todo es mentira", "La Celestina", "Abre los ojos", "La niña de tus ojos" y "Todo sobre mi madre", compite en esta edición como mejor actriz de reparto por su papel de Donatella Versace en "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace".

Ella compite con Alex Bornstein ("La maravillosa señora Maisel"), Patricia Clarkson ("Sharp Objects"), Thandie Newton ("Westworld") e Yvonne Strahovski ("The handmaid's Tale").

Resalta también la nominación de Nicole Kidman, famosa por sus papeles en el thriller de 1989 "Calma total" y "Todo por un sueño" en 1995. Sin embargo, su nominación por "Destroyer" en la gala 2019 de los Globos de Oro no es la primera para Kidman.

La actriz ha sido nominada en 10 oportunidades anteriores, siendo ganadora en 4 ocasiones. Ella ha sido nominada a mejor actriz de reparto por "Billy Bathgate" (1991), "The Paperboy" (2013) y "Lion" (2017); a mejor actriz de comedia o musical por "Todo por un sueño" (1995), "Moulin Rouge!" (2002); mejor actriz de drama por "Los otros" (2002), "Las horas" (2003), "Cold Mountain" (2004), "Reencarnación" (2005), "Rabbit Hole" (2011) y "Destroyer" (2019).

Además, ha sido nominada a mejor actriz de miniserie por "Hemingway and Gellhorn" y "Big Little Lies" (2018).

Finalmente y no menos importante, también resaltan las nominaciones de Julia Roberts, Jim Carrey y Michael Douglas. Julia Roberts, conocida por sus papeles en la exitosa cinta "Mujer bonita" y "Durmiendo con el enemigo", está nominada a mejor actriz de drama por su papel en "Homecoming".

Ella lucha en su categoría con Caitrona Balfe ("Outlander"), Elizabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Sandra Oh ("Killing Eve") y Keri Russell ("The Americans").

El humorista Jim Carrey, famoso por la noventera "La máscara", compite como mejor actor de comedia o musical por su papel en "Kidding" junto a Michael Douglas, protagonista de "El Método Kominsky" junto a Sacha Baron Cohen ("Who Is America?"), Donald Glover ("Atlanta") y Bill Hader ("Barry").