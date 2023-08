Zendaya sobre la privacidad de su relación: "Tengo el control de las cosas que elijo compartir"

Una de las parejas más queridas de Hollywood son Zendaya y Tom Holland. Si bien el actor se confesó sobre sus adicciones y cómo estar con la actriz le ha ayudado a estar mejor, la protagonista de Euphoria habló sobre la privacidad de su relación.

Su romance salió a la luz en 2021 y han publicado pocas fotos juntos en sus redes sociales. A pesar de que se han mantenido alejados de las cámaras y solo se enfocaron en sus carreras artísticas, Zendaya salió al frente.

“Acepto que hay partes de mi vida que van a ser públicas. No puedo no ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que quiero. Pero también tengo el control sobre las cosas que elijo compartir. Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero también de no tener miedo de existir. No te puedes esconder, y eso tampoco es divertido. Ahora lo estoy gestionando más que nunca”, dio para Elle.

En su momento, Tom Holland también declaró sobre su romance con Zendaya y cree que no tiene por qué compartir su vida al público: “Es algo nuestro y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, declaró para The Hollywood Reporter.

El mensaje romántico de Zendaya para Tom Holland

El actor británico Tom Holland cumplió 27 años el pasado 1 de junio, y muchas celebridades lo han felicitado por la fecha, incluida su novia, la actriz Zendaya, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje romántico.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de MJ en la nueva trilogía de Spider-Man, donde Holland interpreta al superhéroe arácnido, publicó una fotografía de ambos en blanco y negro junto con una leyenda en la que expresó: "El más feliz de los cumpleaños al que me hace la más feliz".

Esta imagen no tardó en llenarse de reacciones por parte de los seguidores de la pareja, así como de otros colegas. como Asia Jackson, Rachel Zegler y otros, que saludaron el cariño que existe entre Zendaya y Tom Holland.

Como se recuerda, ambos confirmaron su relación sentimental, forjada durante el rodaje de las cintas de Spider-Man, luego de que unos paparazzis los captaran besándose en un auto. Desde entonces, su romance trascendió la ficción y se han convertido en una de las parejas del momento en Hollywood.