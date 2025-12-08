Globos de Oro 2026: todos los nominados a los premios que celebran lo mejor del cine y la TV en Hollywood

Arrancó la competencia. Este lunes quedó inaugurada, de forma oficial, la temporada de premios televisados con el esperado anuncio de los nominados a los Globos de Oro 2026, los galardones que cada año reconocen a lo mejor del cine y la televisión en Hollywood.
Los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall fueron los encargados de revelar las producciones, intérpretes y cineastas que lucharán por las 28 categorías de esta edición. El anuncio que dejó espacio para la sorpresa, pero que también confirmó la presencia de varios títulos que ya venían perfilándose como favoritos de la crítica.
A continuación, revisa la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026…
Nominados a los Globos de Oro 2026 en cine
- Mejor película - Drama
Frankenstein (Guillermo del Toro)
Hamnet (Chloé Zhao)
It Was Just an Accident (Jafar Panahi)
El agente secreto (Kleber Mendonça Filho)
Sentimental Value (Joachim Trier)
Los pecadores (Ryan Coogler)
- Mejor película - Comedia o musical
Blue Moon (Richard Linklater)
Bugonia (Y0orgos Lanthimos)
Marty Supreme (Josh Safdie)
No Other Choice (Park Chan-wook)
Nouvelle Vague (Richard Linklater)
Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
- Mejor película animada
Arco
Demon Slayer
Elio
Las guerreras K-pop
Little Amélie
Zootrópolis 2
- Mejor logro cinematográfico y de taquilla
Avatar: Fuego y ceniza
F1: La película
Las guerreras K-pop
Misión: Imposible - Sentencia final
Pecadores
La hora de la desaparición
Wicked: Por siempre
Zootrópolis 2
- Mejor película en habla no inglesa
It Was Just An Accident (Francia)
No hay otra opción (Corea del Sur)
El agente secreto (Brasil)
Sentimental Value (Noruega)
Sirat (España)
La voz de Hind Rajab (Túnez)
- Mejor actriz - Drama
Jessie Buckley (Hamnet)
Jennifer Lawrence (Die My Love)
Renate Reinsve (Sentimental Value
Julia Roberts (After the Hunt
Tessa Thompson (Hedda)
Eva Victor (Sorry, Baby)
- Mejor actor - Drama
Joel Edgerton (Sueños de trenes)
Oscar Isaac (Frankenstein)
Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
Michael B. Jordan (Pecadores)
Wagner Moura (El agente secreto)
Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)
- Mejor actriz- Comedia o musical
Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
Cynthia Erivo (Wicked: Por siempre)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
Emma Stone (Bugonia)
- Mejor actor - Comedia o musical
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
George Clooney (Jay Kelly)
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Lee Byung-hun (No Other Choice)
Jesse Plemons (Bugonia)
- Mejor actriz de reparto
Emily Blunt (The Smashing Machine)
Elle Fanning (Sentimental Value)
Ariana Grande (Wicked: Por siempre)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
Amy Madigan (La hora de la desaparición)
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Mejor actor de reparto
Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Paul Mescal (Hamnet)
Sean Penn (Una batalla tras otra)
Adam Sandler por (Jay Kelly)
Stellan Skarsgard (Sentimental Value)
- Mejor director
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Ryan Coogler (Pecadores)
Guillermo del Toro (Frankenstein)
Jafar Panahi (It Was Just An Accident)
Joachim Trier (Sentimental Value)
Chloé Zhao (Hamnet)
- Mejor guion
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Ronald Bronstein y Josh Safdie (Marty Supreme)
Ryan Coogler (Pecadores)
Jafar Panahi (It Was Just An Accident)
Eskil Vogt y Joachim Trier (Sentimental Value)
Chloé Zhao y Maggie O'Farrell (Hamnet)
- Mejor banda sonora original
Alexandre Desplat (Frankenstein)
Ludwig Göransson (Pecadores)
Jonny Greenwood (Una batalla tras otra)
Kangding Ray (Sirat)
Max Richter (Hamnet)
Hans Zimmer (F1: La película)
- Mejor canción original
Dream as One (Avatar: Fuego y ceniza)
Golden (Las guerreras K-pop)
I Lied to You (Pecadores)
No Place Like Home (Wicked: Por siempre)
The Girl in the Bubble (Wicked: Por siempre)
Train Dreams (Sueños de trenes)
Nominados a los Globos de Oro 2026 en televisión
- Mejor serie de televisión - Drama
La diplomática (Netflix)
The Pitt (HBO Max)
Pluribus (Apple TV)
Severance (Apple TV)
Slow Horses (Apple TV)
The White Lotus (HBO Max)
- Mejor serie de televisión - Comedia o musical
Colegio Abbott (ABC)
The Bear [FX)
Hacks [HBO Max)
Nobody Wants This [Netflix)
Only Murders in the Building [Hulu)
The Studio [Apple TV)
- Mejor miniserie de televisión, serie antológica o película para televisión
Adolescencia (Netflix)
Su peor pesadilla (Peacock)
La bestia en mí (Netflix)
Black Mirror (Netflix)
Dying for Sex (FX)
La novia (Prime Video)
- Mejor actriz - Drama
Kathy Bates (Matlock)
Britt Lower (Separación)
Helen Mirren (Tierra de mafiosos)
Bella Ramsay (The Last of Us)
Keri Russell (La diplomática)
Rhea Seehorn (Pluribus)
- Mejor actor - Drama
Sterling K. Brown (Paradise)
Diego Luna (Andor)
Gary Oldman (Slow Horses)
Mark Ruffalo (Task)
Adam Scott (Separación)
Noah Wyle (The Pitt)
- Mejor actriz- Comedia o musical
Kristen Bell (Nobody Wants This)
Ayo Edebiri (The Bear)
Selena Gomez (Only Murders in the Building)
Natasha Lyonne (Poker Face)
Jenna Ortega (Merlina)
Jean Smart (Hacks)
- Mejor actor - Comedia o musical
Adam Brody (Nobody Wants This)
Steve Martin (Only Murders in the Building)
Glen Powell (Chad Powers)
Seth Rogen (The Studio)
Martin Short (Only Murders in the Building)
Jeremy Allen White (The Bear)
- Mejor actriz en una miniserie, serie antológica o película para televisión
Claire Danes (La bestia en mí)
Rashida Jones (Black Mirror)
Amanda Seyfried (El largo río de las almas)
Sarah Snook (Su peor pesadilla)
Michelle Williams (Dying for Sex)
Robin Wright (La novia)
- Mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión
Jacob Elordi (El camino estrecho)
Paul Giamatti (Black Mirror)
Stephen Graham (Adolescencia)
Charlie Hunnam (Monstruo)
Jude Law (Black Rabbit)
Matthew Rhys (La bestia en mí)
- Mejor actriz de reparto en televisión
Carrie Coon (The White Lotus)
Erin Doherty (Adolescencia)
Hannah Einbinder (Hacks)
Catherine O'Hara (The Studio)
Parker Posey (The White Lotus)
Aimee Lou Wood (The White Lotus)
- Mejor actor de reparto en televisión
Owen Cooper por (Adolescencia)
Billy Crudup por (The Morning Show)
Walton Goggins (The White Lotus)
Jason Isaacs (The White Lotus)
Tramell Tillman (Separación)
Ashley Walters (Adolescencia)
- Mejor actuación en stand-up de stand en televisión
Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Mejor podcast
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
Smartless
The Mel Robbins Podcast
Up First