Globos de Oro 2026: todos los nominados a los premios que celebran lo mejor del cine y la TV en Hollywood

Arrancó la competencia. Este lunes quedó inaugurada, de forma oficial, la temporada de premios televisados con el esperado anuncio de los nominados a los Globos de Oro 2026, los galardones que cada año reconocen a lo mejor del cine y la televisión en Hollywood.

Los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall fueron los encargados de revelar las producciones, intérpretes y cineastas que lucharán por las 28 categorías de esta edición. El anuncio que dejó espacio para la sorpresa, pero que también confirmó la presencia de varios títulos que ya venían perfilándose como favoritos de la crítica.

A continuación, revisa la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026…