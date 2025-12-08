Últimas Noticias
Globos de Oro 2026: todos los nominados a los premios que celebran lo mejor del cine y la TV en Hollywood

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', una de las grandes favoritas de la temporada de premios.
Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', una de las grandes favoritas de la temporada de premios. | Fuente: Warner Bros. Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reveló a los nominados a los Globos de Oro 2026. La ceremonia se realizará el 11 de enero en Los Ángeles.

Arrancó la competencia. Este lunes quedó inaugurada, de forma oficial, la temporada de premios televisados con el esperado anuncio de los nominados a los Globos de Oro 2026, los galardones que cada año reconocen a lo mejor del cine y la televisión en Hollywood.

Los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall fueron los encargados de revelar las producciones, intérpretes y cineastas que lucharán por las 28 categorías de esta edición. El anuncio que dejó espacio para la sorpresa, pero que también confirmó la presencia de varios títulos que ya venían perfilándose como favoritos de la crítica.

A continuación, revisa la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026

Nominados a los Globos de Oro 2026 en cine

  • Mejor película - Drama
    Frankenstein (Guillermo del Toro)
    ​Hamnet (Chloé Zhao)
    It Was Just an Accident (Jafar Panahi)
    ​El agente secreto (Kleber Mendonça Filho)
    ​Sentimental Value (Joachim Trier)
    ​Los pecadores (Ryan Coogler)
  • Mejor película - Comedia o musical
    Blue Moon (Richard Linklater)
    ​Bugonia (Y0orgos Lanthimos)
    ​Marty Supreme (Josh Safdie)
    No Other Choice (Park Chan-wook)
    ​Nouvelle Vague (Richard Linklater)
    ​Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
  • Mejor película animada
    Arco
    ​Demon Slayer
    ​Elio
    ​Las guerreras K-pop
    ​Little Amélie
    ​Zootrópolis 2
  • Mejor logro cinematográfico y de taquilla
    Avatar: Fuego y ceniza
    F1: La película
    Las guerreras K-pop
    Misión: Imposible - Sentencia final
    Pecadores
    La hora de la desaparición
    Wicked: Por siempre
    Zootrópolis 2
  • Mejor película en habla no inglesa
    It Was Just An Accident (Francia)
    No hay otra opción (Corea del Sur)
    El agente secreto (Brasil)
    Sentimental Value (Noruega)
    Sirat (España)
    La voz de Hind Rajab (Túnez)
  • Mejor actriz - Drama
    Jessie Buckley (Hamnet)
    ​Jennifer Lawrence (Die My Love)
    ​Renate Reinsve (Sentimental Value
    ​Julia Roberts (After the Hunt
    ​Tessa Thompson (Hedda)
    ​Eva Victor (Sorry, Baby)
  • Mejor actor - Drama
    Joel Edgerton (Sueños de trenes)
    ​Oscar Isaac (Frankenstein)
    ​Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
    ​Michael B. Jordan (Pecadores)
    ​Wagner Moura (El agente secreto)
    ​Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)
  • Mejor actriz- Comedia o musical
    Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
    ​Cynthia Erivo (Wicked: Por siempre)
    ​Kate Hudson (Song Sung Blue)
    ​Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
    ​Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
    ​Emma Stone (Bugonia)
  • Mejor actor - Comedia o musical
    Timothée Chalamet (Marty Supreme)
    ​George Clooney (Jay Kelly)
    ​Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
    ​Ethan Hawke (Blue Moon)
    ​Lee Byung-hun (No Other Choice)
    ​Jesse Plemons (Bugonia)
  • Mejor actriz de reparto
    Emily Blunt (The Smashing Machine)
    ​Elle Fanning (Sentimental Value)
    ​Ariana Grande (Wicked: Por siempre)
    ​Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
    ​Amy Madigan (La hora de la desaparición)
    ​Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Mejor actor de reparto
    Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
    ​Jacob Elordi (Frankenstein)
    ​Paul Mescal (Hamnet)
    ​Sean Penn (Una batalla tras otra)
    ​Adam Sandler por (Jay Kelly)
    ​Stellan Skarsgard (Sentimental Value)
  • Mejor director
    Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
    ​Ryan Coogler (Pecadores)
    ​Guillermo del Toro (Frankenstein)
    ​Jafar Panahi (It Was Just An Accident)
    Joachim Trier (Sentimental Value)
    Chloé Zhao (Hamnet)
  • Mejor guion
    Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
    ​Ronald Bronstein y Josh Safdie (Marty Supreme)
    ​Ryan Coogler (Pecadores)
    ​Jafar Panahi (It Was Just An Accident)
    ​Eskil Vogt y Joachim Trier (Sentimental Value)
    ​Chloé Zhao y Maggie O'Farrell (Hamnet)
  • Mejor banda sonora original
    Alexandre Desplat (Frankenstein)
    ​Ludwig Göransson (Pecadores)
    ​Jonny Greenwood (Una batalla tras otra)
    ​Kangding Ray (Sirat)
    ​Max Richter (Hamnet)
    ​Hans Zimmer (F1: La película)
  • Mejor canción original
    Dream as One (Avatar: Fuego y ceniza)
    Golden (Las guerreras K-pop)
    I Lied to You (Pecadores)
    No Place Like Home (Wicked: Por siempre)
    The Girl in the Bubble (Wicked: Por siempre)
    Train Dreams (Sueños de trenes)

Nominados a los Globos de Oro 2026 en televisión

  • Mejor serie de televisión - Drama
    La diplomática (Netflix)
    The Pitt (HBO Max)
    Pluribus (Apple TV)
    Severance (Apple TV)
    Slow Horses (Apple TV)
    The White Lotus (HBO Max)
  • Mejor serie de televisión - Comedia o musical
    Colegio Abbott (ABC)
    ​The Bear [FX)
    ​Hacks [HBO Max)
    Nobody Wants This [Netflix)
    Only Murders in the Building [Hulu)
    ​The Studio [Apple TV)
  • Mejor miniserie de televisión, serie antológica o película para televisión
    Adolescencia (Netflix)
    Su peor pesadilla (Peacock)
    La bestia en mí (Netflix)
    Black Mirror (Netflix)
    Dying for Sex (FX)
    La novia (Prime Video)
  • Mejor actriz - Drama
    Kathy Bates (Matlock)
    ​Britt Lower (Separación)
    ​Helen Mirren (Tierra de mafiosos)
    ​Bella Ramsay (The Last of Us)
    ​Keri Russell (La diplomática)
    ​Rhea Seehorn (Pluribus)
  • Mejor actor - Drama
    Sterling K. Brown (Paradise)
    Diego Luna (Andor)
    Gary Oldman (Slow Horses)
    Mark Ruffalo (Task)
    Adam Scott (Separación)
    Noah Wyle (The Pitt)
  • Mejor actriz- Comedia o musical
    Kristen Bell (Nobody Wants This)
    ​Ayo Edebiri (The Bear)
    ​Selena Gomez (Only Murders in the Building)
    ​Natasha Lyonne (Poker Face)
    ​Jenna Ortega (Merlina)
    ​Jean Smart (Hacks)
  • Mejor actor - Comedia o musical
    Adam Brody (Nobody Wants This)
    ​Steve Martin (Only Murders in the Building)
    ​Glen Powell (Chad Powers)
    ​Seth Rogen (The Studio)
    ​Martin Short (Only Murders in the Building)
    ​Jeremy Allen White (The Bear)
  • Mejor actriz en una miniserie, serie antológica o película para televisión
    Claire Danes (La bestia en mí)
    ​Rashida Jones (Black Mirror)
    ​Amanda Seyfried (El largo río de las almas)
    ​Sarah Snook (Su peor pesadilla)
    ​Michelle Williams (Dying for Sex)
    ​Robin Wright (La novia)
  • Mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión
    Jacob Elordi (El camino estrecho)
    ​Paul Giamatti (Black Mirror)
    ​Stephen Graham (Adolescencia)
    ​Charlie Hunnam (Monstruo)
    ​Jude Law (Black Rabbit)
    ​Matthew Rhys (La bestia en mí)
  • Mejor actriz de reparto en televisión
    Carrie Coon (The White Lotus)
    ​Erin Doherty (Adolescencia)
    ​Hannah Einbinder (Hacks)
    ​Catherine O'Hara (The Studio)
    ​Parker Posey (The White Lotus)
    ​Aimee Lou Wood (The White Lotus)
  • Mejor actor de reparto en televisión
    Owen Cooper por (Adolescencia)
    ​Billy Crudup por (The Morning Show)
    ​Walton Goggins (The White Lotus)
    Jason Isaacs (The White Lotus)
    ​Tramell Tillman (Separación)
    ​Ashley Walters (Adolescencia)
  • Mejor actuación en stand-up de stand en televisión
    Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
    Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
    Kevin Hart: Acting My Age
    Kumail Nanjiani: Night Thoughts
  • Mejor podcast
    Call Her Daddy
    Good Hang with Amy Poehler
    Smartless
    The Mel Robbins Podcast
    Up First
