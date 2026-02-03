China acusa de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al dalái lama

China calificó este lunes de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al dalái lama, tras conocerse que el líder espiritual tibetano fue distinguido en la categoría de mejor audiolibro en los galardones de la Academia Nacional de Grabación de Estados Unidos.

En una rueda de prensa en Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó que el decimocuarto dalái lama "no es una figura puramente religiosa", sino "un exiliado político" que, según la postura oficial china, ha estado implicado durante décadas en "actividades separatistas contrarias a China bajo el pretexto de la religión".

En ese contexto, Pekín expresó su "firme oposición" a que este tipo de premios sean utilizados, en palabras del portavoz, "como una herramienta para maniobras políticas contra China".

El comentario se produjo después de que se informara de que el dalái lama, de 90 años y residente en la ciudad india de Dharamshala desde su huida al exilio en 1959, había sido galardonado por el audiolibro Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama).

His Holiness the Dalai Lama Received a Grammy Award for Best Audio Book Narration for his work-Meditations:The Reflections of His Holiness the Dalai Lama.#grammyaward2026 #DalaiLama #audiobook #Meditations pic.twitter.com/fL39sjbbY0 — DalaiLama.Answers (@DalaiLamaAnswe1) February 2, 2026

El dalái lama y la postura histórica de China frente a su liderazgo

El líder tibetano ya había sido reconocido internacionalmente en el pasado con el Premio Nobel de la Paz, en 1989.

Pekín mantiene desde hace décadas una posición especialmente dura respecto al dalái lama, a quien acusa de promover la independencia del Tíbet, una región que China considera parte inalienable de su territorio.

Las autoridades chinas sostienen que los asuntos relacionados con el Tíbet, incluida la eventual sucesión del dalái lama, son "cuestiones internas" y rechazan cualquier implicación extranjera en este ámbito.

La postura de China sobre el líder tibetano ha sido objeto recurrente de críticas por parte de gobiernos occidentales y organizaciones internacionales de derechos humanos, que cuestionan las restricciones a la libertad religiosa y cultural en la región.

El dalái lama agradece el Grammy

El dalái lama agradeció el primer premio Grammy de su carrera con un mensaje de "responsabilidad universal", un galardón que llega en pleno movimiento para reposicionar al líder tibetano ante el momento clave de su sucesión y que ignora las acusaciones de "maniobra política" lanzadas desde Pekín.

"Recibo este reconocimiento con gratitud y humildad. No lo considero algo personal, sino un reconocimiento de nuestra responsabilidad universal compartida. Creo firmemente que la paz, la compasión, el cuidado del medio ambiente y la comprensión de la unidad de la humanidad son esenciales para el bienestar colectivo", dijo en un comunicado el líder espiritual.

El reconocimiento de la Academia de Grabación de EE. UU. devuelve a Tenzin Gyatso al epicentro de la cultura popular, un espacio que ya dominó en los años 90. En aquella década, la campaña 'Free Tibet' (Tíbet Libre) se convirtió en un fenómeno de masas con películas como Siete años en el Tíbet o Kundun, y el respaldo de figuras de Hollywood como el actor Richard Gere, quien sigue siendo un activista cercano al entorno del líder budista.