Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Histórico triunfo del dalái lama en los Grammy 2026 por mejor audiolibro

El Dalai Lama es el título del principal líder espiritual del budismo tibetano y, hasta 2011, fue también la máxima autoridad política del Tíbet. El actual y decimocuarto titular es Tenzin Gyatso, quien cumplió 90 años en julio de 2025.
El Dalai Lama es el título del principal líder espiritual del budismo tibetano y, hasta 2011, fue también la máxima autoridad política del Tíbet. El actual y decimocuarto titular es Tenzin Gyatso, quien cumplió 90 años en julio de 2025. | Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

A sus nueve décadas, el dalái lama sigue viviendo en la ciudad de Dharamshala, en el norte de la India, tras más de 65 años en el exilio por el control del Tíbet por parte de China.

El dalái lama, líder espiritual del budismo tibetano, se alzó este domingo con su primer Grammy en la categoría a mejor audiolibro por su proyecto Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama).

Tenzin Gyatso, de 90 años, marca así un hito al convertirse el primer dalái lama en ganar el galardón de la Academia Nacional de Grabación de Estados Unidos.

La máxima autoridad espiritual de esta religión se medía por este premio, que se otorgó durante la pregala de los Grammy, con Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, de Kathy Garver; Into The Uncut Grass, de Trevor Noah; Lovely One: A Memoir Ketanji, de Brown Jackson, y You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli, de Fab Morvan.

El antecedente de Lama Tashi

Su nominación seguía los pasos del artista musical Lama Tashi, quien en 2006, con su candidatura por Tibetan Master Chants, se convirtió en el primer monje tibetano en recibir una nominación a los premios más prestigiosos de la música.

A sus nueve décadas, el dalái lama sigue viviendo en la ciudad de Dharamshala, en el norte de la India, tras más de 65 años en el exilio por el control del Tíbet por parte de China.

El líder de la escuela Gelug del budismo tibetano fue proclamado en 1940, con cinco años de edad, como encarnación del decimotercer lama y en 1989 ganó el Premio Nobel de la Paz.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
dalái lama Grammy 2026 Premios Grammy 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA