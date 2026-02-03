China ejecutó a cuatro miembros de red de ciberestafas

China ejecutó el lunes a cuatro miembros más de redes de ciberestafas asentadas en Birmania, en un caso distinto al de la mafia cuyos once integrantes fueron ajusticiados la semana pasada, tras confirmarse sus condenas por delitos que incluían fraude, homicidio y tráfico de drogas, informó la justicia china.

Tras la revisión del caso, el Tribunal Supremo Popular aprobó las penas capitales dictadas contra los cuatro acusados, que habían sido condenados por un tribunal intermedio de la ciudad de Shenzhen, en la provincia meridional de Cantón, informó hoy la agencia oficial Xinhua.

De acuerdo con la sentencia, los ejecutados formaban parte de una red criminal liderada por miembros de la denominada familia Bai, que operaba en el norte de Birmania y estaba implicada en delitos de fraude en telecomunicaciones e internet, apertura de casinos ilegales, secuestros, homicidios y tráfico de drogas, entre otros.

Las autoridades cifraron en más de 29 000 millones de yuanes (unos 4 000 millones de dólares) los fondos relacionados con actividades de juego y estafa.

El alto tribunal consideró que los delitos cometidos eran "extremadamente graves", con consecuencias "especialmente serias" y un elevado impacto social, por lo que avaló la ejecución de las penas tras desestimar los recursos presentados en segunda instancia.

Preguntado por el caso, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó este lunes que China mantiene desde hace tiempo una cooperación activa con Birmania y otros países para combatir el fraude transfronterizo en telecomunicaciones y en línea, con el objetivo de "erradicar este tipo de delitos, proteger la seguridad de las personas y sus bienes y mantener el orden de los intercambios y la cooperación regionales".

Lin añadió que Pekín seguirá profundizando la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y reforzando las acciones contra el fraude, el juego ilegal en línea y otras actividades criminales transfronterizas.



Más ajusticiados

Las ejecuciones se producen días después de que China ajusticiara a once integrantes de la denominada mafia de la familia Ming, una organización criminal distinta, también vinculada a centros de ciberestafas asentados en zonas fronterizas de Birmania, en el marco de una ofensiva más amplia de Pekín contra estas redes de fraude transfronterizo.

Según un informe de Naciones Unidas, al menos 120 000 personas están retenidas en centros de Birmania donde se les obliga a realizar estafas en internet, mientras que, en Camboya, el otro epicentro de estos crímenes, se estima que rondan las 100 000 personas.

Se trata de complejos cerrados, similares a prisiones, donde estas personas, engañadas con falsas ofertas de trabajo, son obligadas a cometer estafas en línea desde un ordenador, sufriendo una "violencia extrema", han explicado autoridades internacionales.

En los últimos años, China ha presionado a la junta militar birmana y ha realizado con ella varias operaciones para desmontar algunas de estas redes de trata de personas, tras lo cual se han producido cientos de extradiciones de acusados hacia el gigante asiático.

