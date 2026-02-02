Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a mejor álbum del año con 'Debí tirar más fotos'

Bad Bunny hizo historia al ganar el Grammy a Mejor álbum del año gracias a su producción Debí tirar más fotos, convirtiéndose en el primer disco grabado íntegramente en español en obtener este reconocimiento. El álbum se impuso frente a trabajos de Justin Bieber (Swag), Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend), Clipse, Pusha T y Malice (Let God Sort Em Out), Kendrick Lamar (GNX), Leon Thomas (Mutt) y Tyler, the Creator (Chromakopia).

En 2023, su disco Un verano sin ti también estuvo nominado en esta categoría; sin embargo, en aquella ocasión el premio fue otorgado a Harry’s House de Harry Styles. Cabe mencionar que Bad Bunny es el segundo artista latino en ganar el galardón, ya que el primero fue para Carlos Santana en los Grammy 2000 con el álbum Supernatural, aunque este no fue grabado completamente en español.

El discurso de Bad Bunny en los Grammy 2026 tras ganar en la categoría Álbum del Año

Al escuchar su nombre, anunciado precisamente por Harry Styles, quien presentó el premio, Bad Bunny no pudo contener la emoción. Muy sorprendido, rompió en llanto, se cubrió el rostro y permaneció sentado durante varios segundos antes de subir al escenario del Crypto.com Arena, en Los Ángeles, donde ofreció un discurso en español.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos más grandes que cien por treinta y cinco y no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la Academia y a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera, y a todos los que trabajaron en este álbum", expresó.

"Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico. Te amo", añadió. Luego, en inglés, dedicó el premio a las personas que tuvieron que abandonar su país para salir adelante: "Quiero dedicarle este premio a todas las personas que tuvieron que irse y dejar su tierra para seguir sus sueños".

Posteriormente, retomó el español para señalar: "A todas las personas que han perdido a un ser querido y aun así han tenido que seguir adelante con mucha fuerza, este premio es para ustedes. Gracias por tanto, los quiero".

"A todos los latinos en el mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias", concluyó.

Bad Bunny se alista para el Super Bowl 2026

El artista puertorriqueño se prepara ahora para presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl, donde debutará el domingo 8 de febrero como artista principal. Anteriormente, había participado como invitado en la presentación de Jennifer Lopez y Shakira en 2020.

La elección de Bad Bunny por parte de la NFL generó reacciones políticas, luego de que el presidente Donald Trump y algunos de sus seguidores expresaran críticas y anunciaran su ausencia del evento.

Como un adelanto de su show, el cantante difundió en sus redes sociales un video donde se aprecia a bailarines de diversas etnias, edades y estilos, acompañado del mensaje de que "el mundo bailará".