Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy 2026: "No somos salvajes, somos humanos"

Bad Bunny lanzó un mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante su discurso en la ceremonia de los premios Grammy 2026, luego de ganar en la categoría mejor álbum de música urbana por Debí Tirar Más Fotos.

Al subir al escenario, el artista puertorriqueño inició sus palabras con una declaración que generó una reacción inmediata del público: "Antes de agradecerle a Dios quiero decir: ¡ICE fuera!". La frase provocó aplausos y ovaciones entre los asistentes, quienes se pusieron de pie tras escuchar sus palabras.

Bad Bunny al ICE: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos"

ICE es una agencia creada en 2003 y tiene entre sus funciones investigar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos. El organismo ha sido objeto de fuertes críticas por el uso de redadas, la separación de familias, las condiciones en centros de detención y presuntos abusos a los derechos humanos, lo que ha dado lugar a movimientos que exigen su eliminación.

Durante su discurso, Bad Bunny también se refirió al contexto social y a la forma en la que, según sus palabras, debe enfrentarse este adversidad.

"No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos americanos también. Sé que es difícil no odiar en estos tiempos", expresó el cantante ante la audiencia.

Benito también dijo el odio fortalece a quienes lo promueven y que el amor representa una alternativa más poderosa.

"Tenemos que ser distintos, nuestra lucha la tenemos que hacer con amor", señaló, antes de agradecer a Dios y a la Academia por el reconocimiento recibido.

Bad Bunny gana el Grammy a mejor álbum de música urbana

Debí Tirar Más Fotos se impuso en la categoría mejor álbum de música urbana frente a otras producciones nominadas, entre ellas Mixteip, de J Balvin; FERXXO VOL X: Sagrado, de Feid; NAIKI, de Nicki Nicole; EUB DELUXE, de Trueno; y SINFÓNICO (En Vivo), de Yandel.