Guaynaa confirmó nuevo tema musical con Grupo 5 tras exitoso concierto en el estadio Nacional [VIDEO]

La primera noche del Grupo 5 dejó grandes momentos para sus fanáticos. La banda norteña ya había sorprendido a los asistentes con la presencia de Eddy Herrera, pero no se imaginaron que también iba a estar Guaynaa y Mike Bahía.

Cuando subieron a la tarima, fueron recibidos con aplausos y gritos. Nadie pensó que iban a cantar una cumbia y eso fue lo que llamó la atención, ya que el puertorriqueño hace reguetón y el colombiano, latin y baladas. Así que, gracias al éxito del concierto, el intérprete de Se te nota confirmó mediante sus redes sociales que tiene planeada una colaboración con Christian Yaipén.

"Estoy feliz y agradecido por la noche de anoche (viernes 5 de abril) en el estadio Nacional. 50 mil almas disfrutaron la presentación de este servidor con Mike Bahía en un tema que vamos a estrenar próximamente con el Grupo 5 y hoy (sábado 6 de abril) se repite la historia", se le escucha decir a Guaynaa en un video compartido en sus historias de Instagram sin dar más detalle.

Por otro lado, como fue su primera vez en Perú, destacó la impresión que le dejó nuestro país en cuanto a la gente, la hospitalidad y la comida: "La estoy pasando de maravilla, comiendo rico y me están tratando espectacular. Difícil para otros países lograr la primera impresión que me ha dado Perú, porque es mi primera vez aquí, así que los otros países van a tener que batallar, pero no creo que lo logren", dijo con una sonrisa.

No es la primera vez que Guaynaa cantará cumbia

En una entrevista con RPP en 2020, el creador del éxito Rebota, tema que se convirtió en un boom en la industria musical hace unos años, contó detalles del proceso de grabación del tema Cumbia a la gente, grabado con el grupo musical mexicano Los Ángeles Azules. Esta fusión de cumbia con reguetón creada en tiempos de encierro, por la pandemia de la COVID-19, le ha permitido al cantante puertorriqueño explorar a fondo su versatilidad.

"Esta canción le da un toque distinto a mi carrera musical y a la percepción de la gente sobre lo que es Guaynaa y qué representa para la música”, aseguró el cantante. "Me considero un artista sin límites y con mucha libertad creativa, yo creo que eso es parte de un legado, (mi) distintivo, y es como yo quiero hacer mi carrera y a la gente le gusta. Si tú te sientes cómodo haciendo lo que te gusta, pues es lo más justo que puedes hacer para ti como artista", contó.

En mayo del 2020, Guaynaa tenía previsto visitar Perú para dar un concierto junto a CNCO y Rombai, pero este se canceló por la pandemia. Sin embargo, prometió venir porque siente que tiene una gran conexión con el Perú. "(Tengo) muchas ganas de visitar a Perú, sé que Perú es un país muy espiritual, que cree mucho en la energía y yo soy muy creyente de eso. Estoy loco por ir allá. Perú es un país muy cumbiero", dijo en ese entonces y ahora lo hará realidad.

¿Qué artistas acompañaron al Grupo 5 en el estadio Nacional?

En una noche marcada por la alegría, la nostalgia y el ritmo contagioso de la cumbia, el Grupo 5 ofreció el viernes 5 de abril el primero de tres conciertos consecutivos en el estadio Nacional. Los éxitos inconfundibles resonaron con fuerza en cada rincón del estadio, desde clásicos como La Valentina y Cambio mi corazón, hasta Pa' fuera, La culebrítica, Motor y Motivo, entre otros.

La noche también estuvo repleta de sorpresas y emociones gracias a la participación de destacados invitados que se unieron a Christian, Elmer y Andy Yaipén en el escenario.

Desde el talento del cantante dominicano Eddy Herrera, hasta la energía arrolladora de la agrupación argentina Ráfaga, pasando por la colaboración de artistas como Mike Bahía, Guaynaa, Eva Ayllón, DJ Peligro y Mauricio Mesones, cada aparición fue recibida con ovaciones y aplausos.

