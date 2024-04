Guitarra acústica de John Lennon descubierta en un desván inglés será subastada en mayo

La guitarra con la que John Lennon grabó Help!, recientemente descubierta en el desván de una casa en Inglaterra, será subastada los días 29 y 30 de mayo en el Hard Rock Cafe de Nueva York, según anunció este martes la empresa estadounidense Julien's Auctions en Londres.



Se trata de la guitarra acústica Framus Hootenanny de doce cuerdas, utilizada en la grabación tanto del disco como de la película Help! en 1965, así como en muchos otros éxitos del cuarteto de Liverpool durante la década de 1960.



Julien's Auctions, especializada en subastas de objetos pertenecientes a figuras del espectáculo, señaló que la que considera la guitarra más importante de The Beatles en salir al mercado podría alcanzar los 800 mil dólares, en una venta tanto presencial como por Internet.

¿Dónde encontraron la guitarra perdida de John Lennon?

La casa de subastas Julien's Auctions explicó que la guitarra de John Lennon, que se creía perdida, fue descubierta en el desván de una casa en la campiña inglesa por sus ocupantes durante una mudanza, quienes han decidido ponerla a la venta.



Se cree que durante mediados y finales de los años 60, la famosa Framus estuvo en posesión de Gordon Waller, del dúo británico Peter & Gordon, quien posteriormente la regaló a algún miembro de su equipo.



Los directores y fundadores de la casa de subastas estadounidense, Darren Julien y Martin Nolan, viajaron al Reino Unido para certificar la autenticidad de la histórica guitarra de Help!.



Darren Julien afirmó en un comunicado que "encontrar este extraordinario instrumento es como descubrir un Rembrandt o un Picasso perdidos, y aún conserva su excelente aspecto y sonido a pesar de haber estado guardado en un desván durante más de 50 años".



Fotografía cedida por Mozell Miley-Bailey donde se muestra la guitarra perdida de John Lennon.Fuente: EFE

La guitarra con la que John Lennon grabó 'Help!' se subastará el 29 y 30 de mayo.Fuente: EFE

