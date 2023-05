Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, dijo que "le aterra" pensar en ser mamá

Hailey Bieber, esposa del cantante canadiense Justin Bieber, confesó que “le aterra” la posibilidad de tener un hijo por miedo “a confrontar a la gente”. Durante una entrevista para el medio británico The Sunday Times, la modelo de 26 años aseguró que aún no prioriza la maternidad. No obstante, no descartó formar una familia con el intérprete de la canción “Baby”.

“Ya es suficiente con que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No me puedo imaginar el tener que confrontar a la gente que dice más cosas sobre un niño”, manifestó Hailey Bieber, quien antes había dicho, a la revista de moda Harper”s Bazaar, que ser madre “requiere un esfuerzo al igual que el matrimonio”.





La modelo publicó una fotografía en la red social al lado de su madre cuando aún era una niña. | Fuente: Instagram (haileybieber)

Hailey Bieber sobre tener un hijo: “Se necesita mucho trabajo”

En otro momento, Hailey Bieber se refirió a su esposo Justin asegurando que se ha convertido en “un amigo” por lo que el tema de ser padres todavía no está en la relación de ambos ya que “se necesita mucho trabajo para que funcione”.

“Él (Justin Bieber) sigue siendo la persona a la quiero volver, corriendo. Puede que vuele a algún sitio y vaya a hacer un trabajo, pero no puedo esperar a volver pronto y poder pasar un rato juntos. Siento que eso se debe al esfuerzo que se ha hecho de ambas partes”, detalló la también empresaria a The Sunday Times.