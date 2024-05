Yvonne Frayssinet, actriz de 'Al fondo hay sitio', se fracturó la clavícula tras accidente doméstico

La actriz Yvonne Frayssinet, reconocida por interpretar a Francesca Maldini en la serie Al fondo hay sitio, sufrió un incidente doméstico que resultó en una fractura de clavícula. La noticia fue confirmada por su esposo, Marcelo Oxenford en una reciente entrevista.

El actor detalló cómo ocurrieron los hechos, explicando que la intérprete se encontraba alimentando a su gato cuando tuvo una aparatosa caída que resultó en la mencionada lesión.

"Estaba dándole de comer al gato y se cayó, se fue de frente[...] '¿Qué te pasó?', le digo. Como hago deporte conozco, le toco acá (el hombro) y le digo: 'te fracturaste la clavícula'", relató Oxenford a América Espectáculos.

Yvonne Frayssinet tomará un descanso de Al fondo hay sitio

Tras el angustioso momento, la pareja acudió a consulta médica, donde se confirmó la fractura a través de exámenes y radiografías. Afortunadamente, la lesión no requirió intervención quirúrgica.

"Pasamos una noche de infierno, fuimos al médico y le sacaron exámenes, placas y tenía la clavícula fracturada. Menos mal no se desplazó, sino había que operar", explicó el argentino.

Debido a este percance, Yvonne Frayssinet tomará un descanso de las grabaciones de Al fondo hay sitio mientras se recupera. La pareja también tiene previsto inaugurar su taller de teatro en Los Olivos, un proyecto que ya venían anunciando en sus redes sociales.

Yvonne Frayssinet dijo que la confunden con su personaje de Al fondo hay sitio



Con más de una década metida en el papel de 'Madame', en la teleserie Al fondo hay sitio, no es casual que en la calle suelan confundir a la actriz Yvonne Frayssinet con el personaje. Le atribuyen, por ejemplo, su jugosa cuenta bancaria, entre otras características que hacen singular a la cabeza de la familia Maldini.

"Una vez me dijeron: 'Usted que tiene tanta plata y ayuda a los Gonzales, ¿por qué no me ayuda a mí?'. Piensan que realmente soy millonaria y me piden dinero 'para la carrera de mi hijo', 'para la educación de mi sobrino'. Piensan que soy una persona pudiente. Incluso me ven como estirada", contó la intérprete a la revista Magacín 247.

Según Yvonne Frayssinet, ella es una persona de "clase media". Además, no comparte con Francesca Maldini su visión clasista de la vida. "No tengo prejuicios, no discrimino a nadie. Tengo queridos amigos de todos los sectores económicos. No estoy mirando si tienen plata o no, en mi casa nunca me enseñaron eso", indicó.