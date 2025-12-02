Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencuentran 24 años después del estreno cinematográfico de 'Harry Potter'

Daniel Radcliffe y Tom Felton, dos de los principales actores de la saga cinematográfica de Harry Potter, se reencontraron en Nueva York durante la proyección de Merrily We Roll Along, el clásico musical de Stephen Sondheim que Radcliffe protagonizó en Broadway en 2023 y que ahora llegó a los cines de Estados Unidos.

Este encuentro se produce 24 años después del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal.

La saga creada por J. K. Rowling ha sido importante en las trayectorias de ambos actores. Radcliffe, de 36 años, dio vida al joven mago, mientras que Felton, de 38 años, sigue vinculado a este universo a través del teatro. Actualmente forma parte del elenco de Harry Potter and the Cursed Child, la obra escrita por Jack Thorne que presenta a la nueva generación de Hogwarts y en la que los hijos de Harry y Draco toman el relevo.

Desde su estreno en 2016, esta producción se mantiene en Broadway y Felton se convirtió en el primer actor del reparto original en retomar su personaje sobre las tablas.

Radcliffe celebra la participación de Felton en Broadway mientras la saga de 'Harry Potter' continúa en HBO

Aunque fueron rivales en la ficción, ambos actores siempre han tenido una relación cordial. Felton incluso reconoció que Radcliffe fue decisivo en su regreso al personaje: "He aprendido algunos consejos de Potter. Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway", afirmó en Good Morning America.

Días después, Radcliffe respondió en el mismo programa: "Es una locura. Tom es mayor que yo, siempre fue el chico genial de niño. Es increíble que me considerara una inspiración para algo. Es muy tierno".

Si bien todavía no ha visto a su compañero sobre el escenario, Radcliffe dijo que está encantado de que siga vinculado a la franquicia: "Estoy superemocionado de que esté en esto, de que esté actuando en Broadway y de que esté haciendo el espectáculo. Es realmente encantador".

Mientras tanto, el universo de Harry Potter se prepara para una nueva etapa con la serie producida por HBO. Aunque aún no se conocen todos los detalles, ya se confirmó que Dominic McLaughlin interpretará el papel que alguna vez fue de Daniel Radcliffe.

"Fue un poco surrealista, la verdad, porque he sido un gran fan de Harry Potter desde que era pequeño", comentó el joven actor para BBC News.

