Dave Coulier revela que recibió un nuevo diagnóstico de cáncer tras haber superado un linfoma no Hodgkin

Dave Coulier reveló que recibió un nuevo diagnóstico de cáncer, apenas unos meses después de haber superado un linfoma no Hodgkin en etapa 3. El actor de Tres por Tres (Full House) explicó durante una entrevista en Today que le detectaron "p16 carcinoma escamoso", un tipo de cáncer que afecta la cabeza y el cuello, pero que no guarda relación con el linfoma tratado a inicios de este año.

Según contó, la enfermedad fue descubierta durante un chequeo rutinario, donde la anomalía le fue detectada en su lengua. "Totalmente sin relación con el cáncer previo que tuve", recalcó al medio.

Los especialistas le indicaron que ahora debe someterse a 35 sesiones de radiación, un tratamiento que tiene previsto concluir el 31 de diciembre.

¿Cuál es el pronóstico del nuevo diagnóstico de cáncer a Dave Coulier?

En la misma entrevista, el famoso 'Tío Joey' señaló que el pronóstico para este tipo de cáncer suele ser favorable, con una tasa de curación superior al 90%. Sin embargo, recordó que este resultado es posible únicamente cuando la detección se realiza de manera temprana.



El actor también mencionó que su diagnóstico anterior fue confirmado en 2024 tras una infección respiratoria que inflamó sus ganglios linfáticos.

Al concluir, aseguró que busca incentivar a otros a realizarse chequeos médicos a tiempo: "Cuídense mucho, porque hay mucho por vivir".

Dave Coulier ha perdido familiares por el cáncer

Antes de sus diagnósticos, el cáncer no ha sido ajeno en la vida de Dave Coulier, quien ha perdido a varias personas cercanas a causa de la enfermedad, incluidas su madre, su hermana y su sobrina.

"Perdí a mi mamá por cáncer de mama. Perdí a mi hermana Sharon por cáncer de mama a los 36 años y a mi sobrina Shannon a los 29", dijo Coulier al medio Parade.